Noa Lang reageert via Instagram op afgrijselijke avond voor Kjell Scherpen

Zondag, 13 maart 2022 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noa Lang heeft Kjell Scherpen via Instagram een hart onder de riem gestoken. De doelman van KV Oostende beleefde zaterdag een uiterst pijnlijke avond en werd tegen Club Brugge (1-3 verlies) drie keer gepasseerd. Bij alle doelpunten zag de voormalig Ajacied er niet goed uit. Lang, die samen met Scherpen bij Ajax speelde, leeft mee met zijn voormalig ploeggenoot. "De beste leraar is je laatste fout. Kop omhoog broer, je bent geweldig", aldus Lang bij een foto waarop de twee elkaar knuffelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Scherpen werd volgens statistieken van Opta de eerste keeper sinds Rafael Romo in 2018 (namens Beerschot) die in één Pro League-wedstrijd zowel een eigen doelpunt maakte als een fout die leidde tot een tegentreffer. Hij was sinds hij in januari op huurbasis overkwam van Brighton & Hove Albion in zes van de acht wedstrijden van Oostende basisspeler.