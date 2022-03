Karim El Ahmadi ziet ‘wereldtop’ bij Ajax: ‘Vergis je daar niet in’

Zondag, 13 maart 2022 om 10:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Karim El Ahmadi heeft zich zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie uitgebreid uitgelaten over Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech. Beide spelers worden momenteel buiten de selectie van de Marokkaanse ploeg gehouden, terwijl Mazraoui ondertussen schermt met interesse van onder meer Barcelona. El Ahmadi is zeer gecharmeerd van de rechtsback van Ajax en acht hem klaar voor een stap naar de absolute wereldtop.

"Ik vind hem echt een hele goede speler", stak El Ahmadi van wal bij het voetbalpraatprogramma op ESPN. "Wij gingen naar het WK in Rusland in 2018. Hij kreeg de kans om mee te trainen, maar de bondscoach (Hervé Renard, red.) had de selectie al klaar om naar het WK te gaan. Tijdens die trainingen liet hij al zien dat hij echt goed was. Niet alleen verdedigend, ook aan de bal. Als ik hem nu zie, is hij voor mij wereldtop. Hij is klaar voor elke voetballende ploeg. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, daar is hij klaar voor."

El Ahmadi ontkracht dat Mazraoui aan zijn fysiek zou moeten werken, zoals presentator Milan van Dongen stelt. "Ik denk dat je je daarin vergist. Ik heb hem meegemaakt tijdens trainingen. Je krijgt hem niet makkelijk van de bal en hij verovert veel ballen." Volgens Hedwiges Maduro is het cruciaal dat Mazraoui in een voetballende ploeg terechtkomt. "Dan komen zijn kwaliteiten het best tot zijn recht. Dan kan hij de bekende runs maken, daar is hij super goed in. Zoveel backs zijn er niet die aan de binnenkant kunnen spelen. Ik ben heel benieuwd waar hij naartoe gaat."

Mazraoui en Ziyech zijn momenteel niet welkom bij de Marokkaanse ploeg na onenigheid met Vahid Halilhodzic. De bondscoach beticht het tweetal van een slechte discipline en wil de autoriteit bewaren over de groep, waardoor hij de twee niet selecteert. Als het aan 62-voudig Marokkaans international El Ahmadi ligt wordt Mazraoui snel weer bij de selectie gehaald. "Ik denk dat ze hem weer moeten oproepen. Hij is heel belangrijk, net als Hakim Ziyech. Dat zijn de spelers die je mist. Marokko kan nu naar een WK, dat zijn belangrijke wedstrijden. Maar ik denk niet dat ze bij deze bondscoach worden opgeroepen."

El Ahmadi verwacht dat het een 'lastig verhaal' wordt voor Halilhodzic als hij zich niet weet te plaatsen voor het WK in Qatar. Marokko speelt eind maart een tweeluik in de play-offs tegen Congo. "Ik hoop natuurlijk dat Marokko naar het WK gaat, maar ik hoop ook dat Mazraoui en Ziyech bij de ploeg komen. Overal ontstaan ruzies tussen spelers en trainers. Dat heb ik ook gehad. Dat moet je bij zulke wedstrijden aan de kant zetten. Denk je dat Ziyech niet honderd procent geeft bij zulke wedstrijden? Ik vind dat te overdreven. Ze hadden bij elkaar moeten gaan zitten."