Alfred Schreuder straft Noa Lang bij Club Brugge: ‘Daar ga ik niet over liegen’

Zondag, 13 maart 2022 om 09:49 • Laatste update: 10:04

Voor Noa Lang zat er zaterdagavond niet meer dan tien minuten speeltijd in bij Club Brugge. De aanvaller kwam in de tachtigste minuut van de uitwedstrijd tegen KV Oostende (1-3 winst) binnen de lijnen. Het was het gevolg van de wissel van vorige week tegen Seraing (0-5), toen Lang zijn trainer Alfred Schreuder na een wissel in minuut 63 geen blik gunde en meteen de kleedkamers opzocht. De coach van de Bruggelingen benadrukt dat het team boven alles gaat.

“Ik sprak voor het duel tegen Oostende een poosje met hem. Hij ging goed om met de situatie”, vertelde Schreuder na afloop. “Het verhaal heeft inderdaad met vorige week te maken, daar ga ik niet over liegen. Maar hij heeft het goed opgepakt.” Hoewel de kwaliteiten van Lang buiten kijf staan, vond Schreuder het nodig deze maatregel te nemen. “Uiteindelijk is niemand groter dan het team. Het team gaat boven alles.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Of het een signaal is naar de rest? Ik ben heel rechtlijnig en wijk niet af van mijn visie. Daar horen dingen bij die ik belangrijk vind.” Lang mocht uiteindelijk in de tachtigste minuut invallen. “Je zag bij zijn invalbeurt meteen dat hij beslissend kan zijn”, erkende de trainer van Club Brugge. “We hebben iedereen nodig als we kampioen willen worden en we hebben momenteel de luxe dat we keuzes kunnen maken. Soms gebeuren er nu eenmaal dingen in een seizoen, die je als trainer moet proberen recht te zetten.”

Van een van de favorieten voor de Gouden Schoen, begin januari, naar een invallersrol dus, niet eens twee maanden later. Lang, 22 jaar, was tot dusver goed voor acht goals en dertien assists dit seizoen in alle competities. Het merendeel vond echter in de eerste maanden van de voetbaljaargang plaats. Zijn laatste doelpunt dateert van 23 december en zijn laatste treffer in competitieverband zelfs van een week eerder. In de laatste tien officiële duels scoorde hij niet, gaf hij maar twee assists en ontving hij tweemaal een rode kaart.