‘Comedy Capers aan zee’: Belgische media zijn niet mals voor Kjell Scherpen

Zondag, 13 maart 2022 om 09:03 • Laatste update: 09:11

Kjell Scherpen heeft zaterdag een slechte beurt gemaakt bij KV Oostende. De doelman, gehuurd van Brighton & Hove Albion, werd driemaal gepasseerd tegen Club Brugge (1-3) en driemaal zag hij er niet goed uit. De media in België zijn dan ook niet mals voor de ex-doelman van FC Emmen en Ajax. Bij de eerste treffer botste hij met een eigen verdediger. “Lachwekkend, denkt u? Dan had u de 1-2 nog niet gezien”, schrijft Het Nieuwsblad, dat het als ‘Comedy Capers aan zee’ omschrijft.

Scherpen kreeg de bal na een terugspeelbal van Frederik Jäkel niet onder controle waarna Sargis Adamyan de keeper te slim af was en scoorde. “De Oostendse doelman begroef zijn gezicht in zijn handschoenen: wat zouden ze daar bij moederclub Brighton & Hove Albion van vinden? Ondertussen zat Guillaume Hubert, anderhalf seizoen eerste keuze aan zee, rustig op de bank. Hij dacht er het zijne van.”

“Scherpen heeft vandaag de verkeerde keuze gemaakt, hij had de bal gewoon in de tribune moeten knallen”, benadrukte trainer Yves Vanderhaeghe. “Dat weet hij zelf ook wel. Die fouten worden op dit niveau afgestraft en horen ook niet thuis op dit niveau.”

Er kwam tot overmaat van ramp nog een eigen goal van Scherpen bij. “De Ketelaere speelde Skov Olsen mooi vrij, en zijn voorzet ging door de benen van Scherpen in het doel. Je hebt zo van die dagen...”, verzucht Het Nieuwsblad. Ook Sporza was duidelijk over de gang van zaken: ‘Scherpen maakt scherven’ en ,’Club Brugge neemt cadeautjes Oostende aan’. Volgens Het Laatste Nieuws ‘strafte Club Brugge het geklungel van KV Oostende af’.

Scherpen liep niet weg voor zijn beroerde optreden. “We hebben vandaag de goals cadeau gegeven en daardoor wint Club, zo simpel is het. Het was één van mijn slechtste avonden, daar hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken. Het was gewoon niet goed, dit is een avond om snel te vergeten. Ik neem deze nederlaag op mij, de jongens hebben hard gewerkt. Nu is het weer kop op en op naar de volgende.”

Scherpen werd volgens statistieken van Opta de eerste keeper sinds Rafael Romo in 2018 (namens Beerschot) die in één Pro League-wedstrijd zowel een eigen doelpunt maakte als een fout die leidde tot een tegentreffer. Hij was sinds hij in januari overkwam van Brighton & Hove Albion in zes van de acht wedstrijden van Oostende basisspeler.