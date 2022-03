‘We kunnen Ronaldo voortaan elke week drie dagen naar Portugal sturen’

Cristiano Ronaldo hielp Manchester United zaterdag hoogstpersoonlijk aan een zege in de topper tegen Tottenham Hotspur in de Premier League. De Portugees maakte op Old Trafford alle goals voor de thuisploeg, die met 3-2 won. Ronaldo haalde een week geleden om een andere reden het nieuws. Zijn absentie in de derby tegen Manchester City en zijn tripje naar Portugal hadden voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Het voedde ook de speculaties over een groeiend ongenoegen bij de aanvaller, die zaterdag echter het verschil maakte.

“Ronaldo heeft vandaag laten zien dat hij fysiek in orde is”, benadrukte manager Ralf Rangnick na afloop van het duel op Old Trafford. “We moeten ook toegeven dat dat de voorbije weken en maanden niet altijd het geval was. Daarom was het echt belangrijk dat hij heeft kunnen laten zien dat hij nog altijd op het hoogste niveau kan presteren. Dit is precies wat we nodig hebben in het restant van het seizoen.”

“Niet alleen in de negen Premier League-duels die nog komen gaan, maar ook in de Champions League”, wees Rangnick naar het weerzien met Atlético Madrid in de achtste finales. Het eerste duel op Spaanse bodem eindigde in 1-1. “We grapten dat het wellicht een optie zou zijn om Ronaldo voortaan elke week drie dagen naar Portugal te sturen, hem twee dagen niet te laten trainen en dan weer donderdag op de training te verwelkomen. Op de training van donderdag haalde hij namelijk hetzelfde niveau als vandaag.”

“Dat was ook de reden dat hij vandaag startte, ook al lag hij een week eruit. Wellicht moeten we dat de rest van het seizoen ook maar doen.” Ronaldo zelf liet op social media weten dat hij ‘ontzettend blij’ is met zijn eerste hattrick sinds zijn rentree als Mancunian. “Er is niets beter dan het gevoel dat je weer terug bent op het veld en dat je je team met doelpunten en inspanningen helpt. We hebben weer bewezen dat we wie dan ook op welke dag dan ook kunnen verslaan, zolang we maar hard werken en samenwerken. Er zijn geen grenzen voor Manchester United. Wat de omstandigheden ook zijn.”

Ronaldo scoorde in de eerste helft met een fraai afstandsschot (1-0) en een intikker (2-1). Tussendoor had Harry Kane vanaf de strafschopstip gelijkgemaakt. Na rust verschalkte Harry Maquire zijn eigen doelman, waarna het duel uit leek te draaien op een gelijkspel. De Portugees toonde in de slotfase nog één keer zijn klasse door Hugo Lloris met een rake kopbal te passeren: 3-2. Het waren zijn competitiedoelpunten nummer 94, 95 en 96. Hij is daarmee Ruud van Nistelrooij (95 goals) voorbij op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers voor Manchester United in de Premier League. Wayne Rooney voert de ranglijst aan met 183 doelpunten.

“Het was een mooie wedstrijd en een mooie reactie van ons. We hebben hen op de juiste momenten pijn gedaan en Ronaldo deed waar hij de beste in is”, benadrukte Paul Pogba, die ontkende dat zijn teamgenoot voor frictie in de kleedkamer zorgt. “Ronaldo is nooit een probleem geweest. We hebben de beste aanvaller uit de geschiedenis in ons team. Hij kan geen probleem zijn. Zijn prestatie en die van het team was briljant. En dat was wat we nodig hadden: een reactie. We hebben schitterende doelpunten gemaakt. Zelfs na de tegentreffer, kwamen we terug en scoorden we opnieuw. We hebben mentaliteit getoond.”