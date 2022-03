Kees Kwakman wil ‘trucje’ uitbannen: ‘Het begint wel vrij irritant te worden’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 23:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:58

Kees Kwakman hoopt dat er wordt ingegrepen tegen trainers die hun keepers opdragen om een pijntje te veinzen in wedstrijden. De afgelopen jaren werden meerdere trainers in de Eredivisie betrapt op het vertrekken van instructies aan hun doelman om te gaan liggen en daarmee het spel stil te leggen, waarna de trainer zijn spelersgroep bijeenroept om tactische wijzigingen door te voeren. Henk Fraser maakt er na de zege van Sparta Rotterdam op Go Ahead Eagles (1-0) van zaterdagavond geen geheim van dat hij die truc hanteerde.

"Er moet wel een oplossing komen voor het trucje van Fraser", stelt Kwakman zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN. Zelf kan hij niet meteen een oplossing bedenken. "Het is best wel een lastige kwestie. Hij laat iedere keer zijn keeper op de grond zitten alsof hij geblesseerd is en roept dan zijn hele ploeg bij elkaar. Dat trucje hebben we wel vaker gezien: Danny Buijs deed het vaak met Sergio Padt bij FC Groningen. Vandaag deed Fraser het al na 25 minuten, want Go Ahead was veel beter in het begin."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is best moeilijk om daar iets op te verzinnen, maar het begint wel vrij irritant te worden. Er zijn gewoon regels voor, je kunt je ploeg in de rust toespreken. Als je na twintig minuten de boel naar de kant moet roepen, had je je beter moeten voorbereiden", concludeert de analist. Fraser krijgt in zijn wedstrijdinterview na afloop op ESPN de opmerking voorgelegd dat het voor hem wel 'lekker is dat Maduka Okoye af en toe geblesseerd raakt'. "Ja, maar we moeten voorzichtig zijn met Okoye. Hij heeft al een paar keer wat last gehad."

"Ik moet zeggen dat hij behoorlijk fit is. Het is een klein pijntje, dus wat dat betreft ben ik blij dat hij kon blijven staan", vervolgt Fraser, die uiteindelijk min of meer toegeeft een spel te spelen. "Wij zijn Nederlanders. Ik ben er trots op om fifty-fifty Surinaams te zijn. Maar we zijn heel goed in het opzoeken van de mazen in de wet. Het is niet aan mij om dat te veranderen. Je zou het natuurlijk kunnen beïnvloeden. Mensen mogen zeggen dat ze me hartstikke onsportief vinden, dat vind ik prima en begrijp ik ook. Ik moet overleven, wij moeten als Sparta overleven. In sport en liefde is een hoop geoorloofd."