Lasse Schöne vernietigend: ‘Hij bakte er weinig van, hij is er niet klaar voor'

Zaterdag, 12 maart 2022 om 23:14 • Laatste update: 23:16

Lasse Schöne heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Sander van der Eijk tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC (4-3). De leidsman deelde al na negentien minuten een rode kaart uit aan Souffian El Karouani, vanwege een vermeende kopstoot richting Jörgen Strand Larsen. Van der Eijk erkent na afloop voor de camera van ESPN dat dit niet de juiste beslissing was.

Strand Larsen tikte na een duel de bal tegen de liggende El Karouani aan. De vleugelverdediger stond daardoor op en kwam met zijn hoofd tegen dat van de spits van FC Groningen aan staan. El Karouani duwde vervolgens met zijn hoofd tegen dat van Strand Larsen, wat Van der Eijk interpreteerde als een kopstoot. Videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot deze beslissing van Van der Eijk niet terug te draaien.

“Volgens mij is het bijna dagelijks kost en er wordt nooit rood voor gegeven. Als je goed kijkt, dan zie dat Strand Larsen bal tegen hem aan schiet. Dat is een provocatie en dus een gele kaart. En wie is het die daarna naar voren leunt? Dat is die van Groningen, dus weer een gele kaart en dus rood”, zegt Schöne tegenover ESPN. “Dat krijg je met zo'n scheidsrechter, die er vandaag weinig van bakte. En dan staat de druk erop in zo'n vol stadion. Hij is er blijkbaar niet klaar voor.”

“We hadden meer verdiend. We kunnen trots op onszelf zijn, maar daar koop je niets voor”, benadrukt Schöne, die van mening is dat NEC de enige ploeg was die verdiende te winnen in de Euroborg. Door twee doelpunten van Romano Postema in de laatste tien minuten won Groningen echter met 4-3. “We voetbalden ze van het kastje naar de muur, creëren veel kansen. En dan gooi je alles weg in de laatste tien minuten. Dat is zonde.”

“Strand Larsen schiet de bal tegen het hoofd van Souffian en daarna staan ze met hun hoofden tegen elkaar. Volgens mij gebeurt er verder niet zo veel. Er gebeurt helemaal niks. Ik heb in deze competitie ergere voorvallen gezien waar niets aan werd gedaan. Het is volstrekte willekeur”, zo analyseert NEC-trainer Rogier Meijer de rode kaart voor El Karouani. Hij kreeg daarna zelf een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding, een beslissing die volgens hem getuigt van ‘weinig leiderschap’.

“Wat ik overhoud aan de wedstrijd? Buiten de eerste en de laatste minuten hebben we de wedstrijd gedicteerd. Met tien man hebben we goed gespeeld en veel kansen gecreëerd. Maar we nemen ook een zuur gevoel mee”, aldus Meijer. Van der Eijk erkent na afloop dat hij met de rode kaart voor El Karouani niet de juiste beslissing heeft genomen. “Ik was vrij resoluut, omdat ik er zicht op had. De bal werd tegen hem aan getrapt en ik besloot direct rood te geven. Ik zag een stootbeweging, dan wel een koppende duwbeweging.”

“Op het veld vond ik dat voldoende om een rode kaart te geven. Ik moet zeggen dat ik achteraf niet blij ben met die beslissing”, vervolgt Van der Eijk. “Ik heb de beelden gekeken en voor mij is dit te zwaar voor een rode kaart. Eerlijk gezegd is deze beslissing voor de scheidsrechter, ik moet op het veld beslissen of het rood of geel is. Ik zie ook het uitlokken en dat bestraf ik ook. Ik kan wel wachten, maar dan om op het veld advies in te winnen. Ik sta op vijf meter, ik zie het en ik neem het besluit, daar moet ik dan nu voor staan. Maar daar ben ik niet blij mee. Ik had liever een gele kaart gegeven.”

“Je moet de twee incidenten los van elkaar zien. Ik heb ze allebei gezien en bestraft”, geeft de leidsman te kennen. Van der Eijk zegt ‘begrip’ te hebben voor het gevoel bij NEC. “Daar kan ik weinig aan doen, het scoreverloop is zoals het is. Maar daar baal ik wel van, natuurlijk. Ik ga helaas met een heel slecht gevoel naar huis.”