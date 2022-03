RKC - Heerenveen heeft na 95 minuten voetballen volstrekt logische uitslag

Zaterdag, 12 maart 2022 om 22:58 • Chris Meijer

SC Heerenveen heeft zaterdagavond zijn tweede punt van 2022 gepakt. In een weinig verheffende wedstrijd tegen RKC Waalwijk werd er door de Friezen voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijkgespeeld. RKC en Heerenveen pakken zo allebei een puntje in de strijd tegen degradatie: de Waalwijkers bezetten de veertiende plaats met vier punten voorsprong op de gevarenzone, de ploeg van interim-trainer Ole Tobiasen staat drie plekken hoger met drie punten meer.

Het bezoek aan het Mandemakers Stadion betekende voor Anas Tahiri een weerzien met zijn oude club. De Belgische middenvelder had net als Joost van Akeneen basisplaats bij Heerenveen, dat vorige week na zeven nederlagen op rij met een 0-0 gelijkspel tegen Willem II weer eens een puntje pakte. Even verderop in Brabant ging Heerenveen redelijk goed van start, want via Sven van Beek en Anthony Musaba kregen de Friezen al vroeg kansen. Mede dankzij Etienne Vaessen kwam RKC de beginfase schadeloos door en gaandeweg de eerste helft kregen Richard van der Venne en Jens Odgaard namens de thuisploeg enkele mogelijkheden.

De wedstrijd kende in de laatste fase van de eerste helft en het eerste deel na rust echter weinig hoogtepunten, los van speldenprikjes van Sydney van Hooijdonk en Odgaard. Met nog twintig minuten te spelen was Heerenveen plotseling heel dicht bij de openingstreffer. Via Van Beek kwam de bal bij Nick Bakker, die vanuit de draai het aluminium raakte. RKC kon daar in de tweede helft nauwelijks iets tegenover brengen.

Scheidsrechter Jeroen Mandschot moest het duel in de absolute slotfase nog even stilleggen doordat er vanuit het vak met bezoekende fans vuurwerk op het veld was gegooid. In de vijf minuten blessuretijd die daarna nog werd gespeeld kreeg het duel geen winnaar meer, ondanks dat een kopbal van Juriën Gaari nog op de bovenkant van de lat ging. Voor Heerenveen wacht nu komende vrijdag een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, terwijl RKC twee dagen later op bezoek gaat bij Vitesse.