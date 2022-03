Zeldzame doelpuntmaker helpt AC Milan aan drie punten in titelstrijd

Zaterdag, 12 maart 2022 om 22:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:50

AC Milan heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelstrijd in Italië. De koploper van de Serie A won met 1-0 van Empoli en bouwde de voorsprong op nummer twee Internazionale uit tot vijf punten, al heeft de stadsgenoot wel twee wedstrijden tegoed. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Pierre Kalulu, die voor het eerst in 27 officiële wedstrijden dit seizoen scoorde. Milan speelde geen grootse wedstrijd, maar doelman Mike Maignan lette op wanneer het nodig was. Titelconcurrenten Inter en Napoli komen zondag in actie; Juventus won zaterdag al met 1-3 bij Sampdoria.

Milan, met Alessandro Florenzi op de plek van de geschorste Theo Hernández, had het initiatief in de openingsfase en werd na zeven minuten voor het eerst gevaarlijk. Samenspel tussen Rafael Leão, Franck Kessié en Florenzi resulteerde in een schietkans voor laatstgenoemde, maar doelman Guglielmo Vicario tikte de bal uit de hoek. Halverwege de eerste helft slaagde Milan er wel in om de score te openen. Een vrije trap van Olivier Giroud belandde in de muur, waardoor verdediger Kalulu vanaf circa 23 meter de ruimte had voor een laag schot in de linkerbenedenhoek: 1-0.

Florenzi kreeg vervolgens nog een mogelijkheid om te scoren, maar schoot over na voorbereidend werk van Leão. Aan de overzijde vuurde Andrea Pinamonti vanaf de rand van het strafschopgebied een waarschuwingsschot af vanaf de zestienmeterlijn. Over het geheel was Milan wel de bovenliggende partij. De thuisploeg had de controle en kreeg ook via Giroud nog twee mogelijkheden om de marge op te voeren, maar hij knikte over en zag een ander schot gekeerd worden door Vicario.

Aan het begin van de tweede helft verrichtte doelman Maignan van Milan een knappe redding na een kopstoot van Sebastiano Luperto, maar verder bleef Milan vrij eenvoudig overeind. Een slappe poging van Szymon Zurkowski leverde geen problemen op voor de doelman. Namens Milan waagde Junior Messias twee pogingen die evenmin doortastend genoeg waren. Ibrahimovic maakte in minuut 83 zijn entree als invaller, nadat hij vorige week tegen Napoli (0-1 zege) terugkeerde van blessureleed en al twee minuten meedeed. Kansen om te scoren kreeg hij niet.

