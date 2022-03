Kjell Scherpen beleeft horroravond tijdens wedstrijd tegen Club Brugge

Zaterdag, 12 maart 2022 om 22:37 • Chris Meijer • Laatste update: 22:53

Kjell Scherpen zal met weinig prettige herinneringen terugkijken op de wedstrijd tegen Club Brugge. De doelman had met een blunder en een eigen doelpunt een behoorlijk aandeel in de 1-3 nederlaag van zijn club KV Oostende. Door de overwinning in Oostende sluit de ploeg van trainer Alfred Schreuder weer aan bij Union Sint-Gillis, dat vrijdagavond met 1-4 won van OH Leuven en een voorsprong van zeven punten heeft op de naaste achtervolger.

Schreuder had bij Club Brugge geen basisplaatsen ingeruimd voor de Nederlanders: Bas Dost, Ruud Vormer én Noa Lang begonnen op de reservebank in de Diaz Arena. Scherpen was sinds hij in januari overkwam van Brighton & Hove Albion in vijf van de zeven wedstrijden van Oostende basisspeler en stond ook tegen Club Brugge onder de lat. Al na zeventien minuten spelen moest Scherpen zijn eerste tegendoelpunt incasseren.

Cameron McGeehan verlengde met een achterwaartse kopbal een lange bal en bood Sargis Adamyan daarmee een vrije doortocht richting Scherpen. De Armeense spits tikte de bal door de benen van de uitstormende doelman en gaf het leer vervolgens voor een leeg doel het laatste zetje. Fredrik Jäkel poetste vijf minuten later de afstand weer weg voor Oostende door de gelijkmaker aan te tekenen. Dat Club Brugge na iets meer dan een halfuur spelen weer op voorsprong kwam, was te danken aan Scherpen.

Scherpen nam een terugspeelpass slecht aan, waardoor de bal voor hem uit stuiterde. De doelman keerde nog een inzet van Andreas Skov Olsen, maar kon niets doen op de rebound van Adamyan. De horroravond voor Scherpen werd in minuut 63 gecompleteerd. Een inzet van Skov Olsen ging via zijn benen tegen de touwen, waardoor hij de 1-3 als eigen doelpunt op zijn naam kreeg. Scherpen werd volgens statistieken van Opta de eerste keeper sinds Rafael Romo in 2018 (namens Beerschot) die in één Pro League-wedstrijd zowel een eigen doelpunt maakte als een fout die leidde tot een tegentreffer.

Schreuder bracht Lang - die volgens Belgische media op de bank moest plaatsnemen na een akkefietje in de vorige wedstrijd tegen Seraing - tien minuten voor tijd binnen de lijnen, maar met de Nederlandse aanvaller op het veld kwam er geen verandering meer in de 1-3 stand. Lang bracht met nog vijf minuten op de klok Mats Rits in stelling, maar zijn inzet ging tegen de paal en de rebound werd vervolgens van de lijn gehaald.

