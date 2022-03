Donnarumma sloeg advies in de wind: ‘Hij heeft voor het geld gekozen’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 21:46 • Dominic Mostert

Gianluigi Donnarumma had AC Milan nooit moeten inruilen voor Paris Saint-Germain, vinden Arrigo Sacchi en Sinisa Mihajlovic. De doelman wedijvert met Keylor Navas om een plek onder de lat en beging woensdag een cruciale fout tegen Real Madrid, die bijdroeg aan de uitschakeling in de Champions League. Volgens Sacchi heeft Donnarumma 'voor het geld gekozen' door Milan transfervrij te verlaten.

De 23-jarige Italiaan tekende een vijfjarig contract en leek de gedoodverfde nieuwe keeper van PSG, maar moet geregeld genoegen nemen met een plek op de bank. "Hij heeft een fout gemaakt door voor het geld te kiezen", vindt Sacchi, een van de meest succesvolle trainers uit de geschiedenis van Milan. "Ik heb zijn vader en moeder vorig jaar al gewaarschuwd toen ik ze hier in Milaan sprak. Hij had in Milaan moeten blijven. Niet zozeer uit dankbaarheid, maar omdat Milaan de ideale plek was om zich te ontwikkelen."

"Dat lukt het best op een plek waar je je goed voelt. Maar hij is nog altijd een geweldige keeper. Ik ken hem al sinds hij als kind in de jeugdploegen speelde", zegt Sacchi, die tweemaal de Europacup I won als trainer van Milan, in een interview met de Corriere della Sera. Zaterdag wordt ook Sinisa Mihajlovic, de trainer van Bologna, gevraagd naar de situatie van Donnarumma. In het seizoen 2015/16 debuteerde de keeper op zestienjarige leeftijd onder Mihajlovic, die zich voorbereidt op het competitieduel met Fiorentina van zondag.

"Jullie zijn allemaal te hard voor Donnarumma, zowel de Fransen als de Italianen", reageert hij op de kritiek die ontstond na de nederlaag tegen Real. "Jullie laten hem overal voor opdraaien. Hij maakte niet de juiste beslissing met zijn transfer. Ik heb hem destijds gesproken en geadviseerd om te blijven, maar hij koos voor dit pad. Het is wel zo dat Italië zonder Donnarumma geen Europees kampioen was geworden. Hij was de hoofdrolspeler van die ploeg. Het is een goede jongen." Mihajlovic weet niet of Danny Makkelie een fout maakte door de 1-1 goed te keuren. "Was het een overtreding van Benzema? Ik weet het niet. Het was een grijs gebied, dat door de scheidsrechter beoordeeld moest worden."

Het is overigens de vraag of Donnarumma inderdaad 'voor het geld' koos. In de afgelopen zomer meldde Fabrizio Romano dat de keeper een nettosalaris van twaalf miljoen euro inclusief bonussen zou verdienen in Parijs, maar L'Équipe schreef later dat het gaat om een jaarloon van zeven miljoen euro netto, waar nog drie miljoen euro aan bonussen bovenop zouden kunnen komen. Een van die bonussen zou uitgekeerd worden bij het winnen van de Champions League en dat gaat dit jaar niet gebeuren. Volgens de sportkrant bood Milan hem acht miljoen euro per jaar.