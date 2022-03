Fraser facetimede met Beugelsdijk: ‘Ik zei dat we van Ajax hebben gewonnen’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 21:37

De nare val van Tom Beugelsdijk heeft een behoorlijke impact gehad op de spelers van Sparta Rotterdam. De verdediger kwam al vroeg in het duel met Go Ahead Eagles (1-0 zege) volledig verkeerd terecht na een luchtduel, moest minutenlang behandeld worden en verliet het veld naar later bleek met een hersenschudding. Adil Auassar, Bart Vriends en Henk Fraser vertellen dat het incident hard aankwam, maar tegelijkertijd heeft de selectie van Sparta inmiddels ook alweer met Beugelsdijk kunnen dollen.

“Naar omstandigheden gaat het best wel oké. Het is best een klap geweest, dus er zal wel het een en ander moeten gebeuren qua herstel en rust. We zijn blij dat hij goed aanspreekbaar was, maar het heeft behoorlijke impact gehad”, vertelt Fraser voor de camera van ESPN. Bij RTV Rijnmond geeft de trainer van Sparta aan dat hij op het moment dat Beugelsdijk het veld werd afgereden te horen kreeg dat de schrik vooral zat in het feit dat de verdediger ‘even weg’ was. Beugelsdijk is voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis.

“Er kunnen veel ergere dingen gebeuren, dus in dat opzicht waren we al enigszins blij. Dan is het afwachten. Ik heb net contact met hem gehad via FaceTime. Ik heb gezegd dat we 2-1 van Ajax hebben gewonnen. Dus hij was super blij”, lacht Fraser. Ook Bart Vriends - die Beugelsdijk verving - vertelt aan de regionale zender dat er al een dolletje gemaakt kon worden. “We kunnen hem alles wijsmaken nu. We hebben in de kleedkamer even collectief een liedje voor hem gezongen, dus dat heeft hij verdiend.”

“Ik zag hem lelijk terechtkomen. Dat ken ik van mezelf: dat kan ook goed komen”, vervolgt Vriends. “Hij lag echt stokstijf stil en dan is het meestal foute boel. Ik kon het niet heel goed zien, ik was bang dat hij zijn tong had ingeslikt. Ik geloof dat dit niet aan de hand was. Hij is in goede handen in het ziekenhuis en het gaat oké met hem. We hebben voor we weer begonnen even kort een scrum gemaakt en gezegd dat we het vandaag voor Tom zouden doen. Een beetje klef misschien, maar alle beetjes helpen. Dan gaat de wedstrijd lopen en we weten de situatie van Sparta op dit moment, dus dan is je aandacht direct daar.”

Na een hele ongelukkige val moet Tom Beugelsdijk onder luid applaus het veld verlaten. Veel sterkte, Tom! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

“Dat raakte mij wel, ja”, erkent Auassar, die in de tweede helft het winnende doelpunt voor zijn rekening nam, over het incident met Beugelsdijk. “Hij wilde een kopduel aangaan en werd geblokt terwijl hij in de lucht was. Dat is niet eens zo’n ernstige overtreding, maar ik keek hem aan en hij was helemaal weg. Onze gedachten gaan naar Tom, deze drie punten zijn zeker voor hem. Ik heb de jongens voordat we weer begonnen ook gezegd: ‘Deze wedstrijd gaan we voor Tom winnen’.”

Auassar krijgt de vraag of het niet moeilijk is geweest om de aandacht weer bij de wedstrijd te krijgen nadat Beugelsdijk het veld had verlaten. “Je hebt er geen invloed meer op. Het klinkt hard, maar wij moeten gewoon ons werk doen. Dat zou Tom andersom ook doen, wat dat betreft weten we dat hij in goede handen is bij onze medische staf. Dat het mij, de jongens en de staf aangrijpt: absoluut”, aldus Auassar. “Ik denk dat je het wel kon voelen hoe belangrijk deze overwinning was.”