Gouden wissel beslist waar spektakelstuk tussen FC Groningen en NEC

Zaterdag, 12 maart 2022 om 20:44 • Chris Meijer • Laatste update: 20:49

FC Groningen heeft in een waar spektakelstuk weten af te rekenen met NEC. De Nijmegenaren kwamen al vroeg met tien man te staan na een rode kaart voor Souffian El Karouani, maar poetsten in ondertal een achterstand weg en leken lang minimaal een punt over te gaan houden aan het bezoek aan Groningen. Door twee doelpunten van de een kwartier voor tijd ingevallen Romano Postema won Groningen echter toch nog met 4-3. De ploeg van trainer Danny Buijs wipt daardoor over NEC heen op de ranglijst en bezet nu de achtste plaats in de Eredivisie.

Het eerste doelpunt in de Euroborg liet slechts twee minuten op zich wachten. Een voorzet van Tomás Suslov bereikte het hoofd van Michael de Leeuw, wiens kopbal via de vingertoppen van doelman Mattijs Branderhorst tegen de touwen ging. NEC liet zich door de beroerde start niet uit het veld slaan en gaf via Jonathan Okita een waarschuwing af, voor de stand na een klein kwartier werd gelijkgetrokken. Ali Akman stond in het strafschopgebied op de goede plek, kapte zich knap vrij en schoot snoeihard raak in de linkerkruising.

?? Rood voor Souffian El Karouani, is dit een terechte beslissing? ?? pic.twitter.com/oc5LPMFvfD — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

Okita raakte de lat, alvorens NEC na negentien minuten spelen in de problemen leek te raken. Jörgen Strand Larsen tikte na een duel de bal tegen de liggende El Karouani aan. De vleugelverdediger stond daardoor op en kwam met zijn hoofd tegen dat van de spits van FC Groningen aan staan. El Karouani duwde vervolgens met zijn hoofd tegen dat van Strand Larsen, wat Van der Eijk interpreteerde als een kopstoot. Videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot deze beslissing van Van der Eijk niet terug te draaien.

Toen Groningen drie minuten later door een rake kopbal van Strand Larsen op voorsprong kwam, leken de kaarten geschud. NEC poetste de achterstand echter nog voor rust volledig weg. Lasse Schöne scoorde voor de vijftiende keer in de Eredivisie vanuit een vrije trap; alleen Theo Janssen (18) en Pierre van Hooijdonk (21) deden dat vaker. Kort daarna bracht Magnus Mattson NEC op voorsprong. Neraysho Kasanwirjo verloor de bal aan Mattson, die alle ruimte kreeg om het strafschopgebied binnen te dribbelen en doeltreffend uit te halen.

Lasse Schöne laat weer eens zijn klasse zien ??#GRONEC pic.twitter.com/WYlFHJXIwI — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

Zowel in de fase kort voor rust als in het begin van de tweede helft zocht Groningen nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Strand Larsen kreeg daar verschillende kansen op, onder meer met een stijlvolle omhaal die knap gepakt werd door Branderhorst. Het tiental van NEC beperkte zich niet tot verdedigen, maar kwam er met Okita en Mattson ook een aantal keer gevaarlijk uit. Met 78 minuten op de klok bracht Buijs Postema als vervanger van De Leeuw binnen de lijnen en de invaller kopte twee minuten later op aangeven van Damil Dankerlui de gelijkmaker binnen.

Na de 3-3 drong Groningen NEC terug, maar de Nijmegenaren leken stand te houden. In de tweede minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis voor de bezoekers. NEC slaagde er aanvankelijk nog in om schoten van invaller Daleho Irandust en Strand Larsen uit het doel te houden, maar was kansloos toen de bal voor de voeten van Postema viel. De ingevallen spits schoot overtuigend zijn tweede doelpunt van de avond achter Branderhorst en bezorgde zijn ploeg daarmee een 4-3 overwinning.