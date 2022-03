Juventus blijft sprankje hoop koesteren op titel na dubbelslag Morata

Zaterdag, 12 maart 2022 om 19:55 • Dominic Mostert

Juventus blijft een sprankje hoop koesteren op de landstitel in Italië. De nummer vier van de Serie A won zaterdagavond op bezoek bij Sampdoria met 1-3 en heeft daardoor een achterstand van nog maar vier punten op AC Milan, al heeft de koploper wel een duel tegoed. Na een eigen doelpunt van Yoshida scoorde Álvaro Morata twee keer voor Juventus, dat de derde competitiezege op rij bijschreef.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus, maar het was een andere ex-Eredivisionist die de score opende. Yoshida, verdediger van Sampdoria, bracht Juventus halverwege de eerste helft op voorsprong met een eigen doelpunt. Juventus counterde over de rechterflank. In een tegenaanval stoomde Morata op over de as van het veld, alvorens Juan Cuadrado aan zijn rechterkant te bedienen. De Colombiaan wilde een lage voorzet afleveren aan Moise Kean, maar nog voordat de pass aankwam op de plek van bestemming, gleed Yoshida de bal onbedoeld binnen.

Tien minuten later kreeg Juventus uit een strafschop de kans om de marge uit te breiden. Kean werd in het zestienmetergebied gehaakt door Omar Colley, waarna Morata feilloos de linkerhoek uitzocht vanaf de stip. Juventus controleerde het veldspel in de eerste helft, zonder een groot aantal kansen te creëren. Daar was uiteindelijk ook geen behoefte aan, gezien de wijze waarop beide doelpunten vielen voor de rust. Sampdoria werd tweemaal gevaarlijk: Wojciech Szczesny bracht redding op pogingen van Antonio Candreva en Stefano Sensi. Juventus bleef na de pauze zonder grote problemen overeind, maar achttien minuten voor de rust kende Paolo Valeri een strafschop toe aan Sampdoria.

Adrien Rabiot beging een handsbal - het was even de vraag of hij dat binnen of buiten het zestienmetergebied deed, maar de arbitrage oordeelde dat hij erbinnen was. Met de linkerhand tikte Szczesny de bal echter op knappe wijze uit de hoek na de penalty van Candreva. Het was alweer de derde opeenvolgende penalty die Szczesny wist te keren. De spanning keerde alsnog terug toen een vrije trap van Abdelhamid Sabiri via de rug van Morata binnenzeilde, maar Morata bepaalde de eindstand op 1-3 met een knappe kopbal vanuit een schier onmogelijke hoek na een voorzet van Manuel Locatelli.

Juventus op voorsprong! ??

Maya Yoshida helpt ze een beetje en werkt de bal in zijn eigen goal ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaJuventus pic.twitter.com/mcPDfucZMj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022

Sampdoria doet wat terug! ??

Een vrije trap van Sabiri verdwijnt via de rug van Morata in het net ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaJuve pic.twitter.com/XNPH76mhUB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022

Juventus reageert meteen ??

Alvaro Morata kopt via de keeper binnen en zet zo zijn ploeg op 3-1 ??



Is het over en uit voor Sampdoria vanavond? ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaJuve pic.twitter.com/Wx8bgCMioX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022