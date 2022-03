Chelsea mogelijk in Saudische handen: plan voor investering van 1,7 miljard

Zaterdag, 12 maart 2022 om 19:30 • Chris Meijer

Chelsea kan mogelijk op korte termijn in Saudische handen vallen. GOAL meldt dat Mohamed Alkhereiji met Saudi Media de Engelse topclub over wil nemen van Roman Abramovich. De investeringsgroep uit Saudi-Arabië heeft grootse plannen met Chelsea en wil Stamford Bridge verbouwen, geld steken in trainingscomplex Cobham, commercieel stappen maken en de aflopende contracten van sleutelspelers als Antonio Rudiger en Cesar Azpilicueta verlengen.

Abramovich maakte anderhalve week geleden al bekend dat hij Chelsea van de hand wil doen. Het besluit van de Britse regering om Abramovich op te nemen op de sanctielijst en daarmee zijn bezittingen in het Verenigd Koninkrijk te bevriezen, heeft de haast om een nieuwe eigenaar te vinden behoorlijk opgevoerd. Chelsea heeft een ‘speciale licentie’ gekregen om door te voetballen, maar mag geen spelers aan- of verkopen, nieuwe contracten uitdelen en losse tickets of merchandising verkopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op dit moment zouden er minimaal tien partijen - onder wie de Engelse miljardair Nick Candy en een investeringsgroep onder leiding van zakenmannen Hansjorg Wyss en Todd Boehly - contact hebben gezocht om Chelsea over te nemen van Abramovich, die voor hij op de Britse sanctielijst werd geplaatst een vraagprijs van drie miljard euro zou hebben gehanteerd. Die vraagprijs is door de omstandigheden behoorlijk gezakt en Saudi Media zou een van de partijen zijn die zou willen profiteren van de situatie. De grootste mediagroep van het Midden-Oosten staat onder leiding van Alkhereiji, die CEO is van moederbedrijf Engineer Holding Group dat door zijn vader werd opgericht.

Alkhereiji studeerde en werkte enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk en werd daar fan van Chelsea, een liefde die hij zou hebben overgedragen aan zijn drie kinderen. Dat zou de reden zijn dat Alkhereiji nu Chelsea wil overnemen. Saudi Media noteert een jaarlijkse omzet van 920 miljoen euro. Niet alleen middels zijn mediabedrijven, maar ook door investeringen in de banken- en sportwereld. De eventuele overname van Saudi Media moet mede gefinancierd worden door een consortium van private Saudische investeerders.

Saudi Media is eveneens betrokken bij de Saudische club Al Nassr, voor wie er een hypermodern stadion is neergezet. Bij Chelsea heeft Alkhereiji dezelfde ambities: Stamford Bridge moet voor een bedrag van 1,7 miljard euro verbouwd gaan worden. Daarmee moet Chelsea commercieel interessanter worden gemaakt dan de club nu is. In dat opzicht hebben the Blues nu een achterstand op concurrenten als Manchester United, Manchester City en Liverpool. Saudi Media wil tevens investeren in trainingscomplex Cobham, waardoor niet alleen het eerste elftal zal profiteren van de Saudische overname.

Mocht Chelsea worden overgenomen door Saudi Media, lijkt meteen het probleem dat hoofdsponsor Three is opgestapt te verdwijnen. Saudi Media is een van de grootste spelers op de adverteerdersmarkt in het Midden-Oosten en denkt een betere en meer lucratieve sponsordeal voor Chelsea te kunnen sluiten dan de overeenkomst met het telecommerk. Three telt jaarlijks 47 miljoen euro neer als shirtsponsor van Chelsea, maar wenst niet meer met de club geassocieerd te worden en besloot daarom het principe-akkoord over een langere samenwerking te verscheuren.

Saudi Media denkt Chelsea met zijn mediabedrijven aan een grotere fanbase te kunnen helpen op een ‘onbenutte markt’. Het is niet alleen de bedoeling om de fanbase in het Midden-Oosten uit te bouwen, maar ook om daar regionale academies op te zetten en het vrouwenteam te gebruiken om ‘de perceptie over vrouwenvoetbal’ te veranderen. Voor de korte termijn willen de Saudi de aflopende contracten van sleutelspelers verlengen. Naast Rüdiger en Azpilicueta lijkt ook Andreas Christensen transfervrij te gaan vertrekken, al is de Deen naar verluidt dicht bij een overstap naar Barcelona.

Chelsea heeft ‘politiek gevoelige partijen’ uitgesloten van biedingen, maar Saudi Media denkt daar niet toe gerekend te worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de eigenaren van Paris Saint-Germain (Qatar), Manchester City (Verenigde Arabische Emiraten) en Newcastle United (Saudi-Arabië) heeft Saudi Media geen directe link met een leider of regering van een land. De Britse regering heeft toestemming gegeven om Chelsea te verkopen, nadat dit aanvankelijk door de sancties jegens Abramovich niet mogelijk leek. De Amerikaanse investeringsbank Raine Group moet voor 18 maart een nieuwe eigenaar zien te vinden.