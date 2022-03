Trabzonspor zet nieuwe stap naar landstitel ondanks tegengoals voor de rust

Zaterdag, 12 maart 2022 om 19:00 • Dominic Mostert

Trabzonspor dendert door richting het kampioenschap in Turkije. De onbedreigde koploper boekte zaterdagavond een 4-2 overwinning op nummer achttien Göztepe en heeft daardoor een voorsprong van liefst achttien punten op de runner-up Konyaspor, die nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Met nog tien speelrondes te gaan is het niet de vraag of, maar wanneer Trabzonspor de eerste landstitel sinds 1984 gaat veiligstellen. Stefano Denswil stond negentig minuten op het veld.

Göztepe had de voorgaand vijf competitiewedstrijden allemaal verloren en verkeert in degradatienood, maar bood Trabzonspor aanvankelijk knap partij. In een spectaculaire eerste helft kwamen beide ploegen tweemaal tot scoren; al die doelpunten vielen in het laatste kwartier voor de rust. Na een halfuur opende Halil Akbunar de score namens de bezoekers. De buitenspeler ontving een steekbal van Berkan Emir, raasde voorbij de vallende Denswil en rondde oog in oog met doelman Ugurcan Çakir af. Trabzonspor protesteerde vanwege een vermeende overtreding van Akbunar op Denswil, maar de videoscheidsrechter besloot niet in te grijpen.

Trabzonspor kwam al snel langszij. De koploper van Turkije veroverde de bal aan de zijlijn en combineerde vlot richting het vijandelijke strafschopgebied. Net buiten de zestienmeterlijn schood Anthony Nwakaeme de bal in de rechterhoek. Abdülkadir Ömür zorgde vervolgens voor de voorsprong na een ‘counter uit het boekje’. Toen Göztepe de nodige spelers in het strafschopgebied van Trabzonspor had staan, schakelde de thuisploeg snel om. Edin Visca stoomde op door de as van het veld, betrad het doelgebied en stelde Ömür aan zijn linkerzijde in staat om er 2-1 van te maken. Göztepe zocht toch met een goed gevoel de kleedkamer op, want Soner Aydogdu bepaalde de ruststand op 2-2.

In de tweede helft trok Trabzonspor de wedstrijd definitief naar zich toe. De ploeg van trainer Abdullah Avci kwam op fortuinlijke wijze op 3-2: na een lange bal van Nwakaeme tastte verdediger Wilker Ángel volledig mis bij een poging om uit te verdedigen, waardoor Djaniny doelman Irfan Egribayat kon omspelen en uiteindelijk afrondde in een leeg doel. Ömür maakte er 4-2 van met een hoog schot in de bovenhoek van nabij de penaltystip. Een kwartier voor tijd had Visca de marge verder kunnen opvoeren, maar hij punterde naast. Ook in de laatste minuten kreeg Trabzonspor kansen op het vijfde doelpunt, al kwam de thuisploeg ook goed weg toen een bal van de eigen doellijn werd gehaald door verdediger Ahmetcan Kaplan.