Bevlieging Eriksen laat stadion ontploffen in duel met Weghorst

Zaterdag, 12 maart 2022 om 17:55 • Tom Rofekamp

Brentford heeft zaterdagmiddag de tweede zege op rij geboekt in de Premier League. In het duel met het Burnley van Wout Weghorst leken de ploegen lang af te stevenen op een gelijkspel, tot een goal van Ivan Toney in de slotfase anders besliste. Uiteindelijk liep de zege zelfs nog uit naar 2-0. Christian Eriksen leverde met zijn zwakkere linkerbeen een zeer fraaie assist op de winnende treffer. Weghorst begon bij Burnley als één van de twee spitsen in het 4-4-2 systeem van Sean Dyche, maar wist zijn stempel niet te drukken.

Na de zeldzame uitzege bij Norwich City afgelopen week (1-3) trad Brentford aan met precies dezelfde elf namen, wat betekende dat ook Christian Eriksen aan het startsignaal verscheen. Onder regie van de Deen maakten the Bees een sterke openingsfase door, en met een kwartier op de klok had Nick Pope een fraaie reflex nodig om Eriksen van het scoren te houden.

Burnley begon daarop meer en meer richting het doel van de thuisploeg te trekken, maar wist dat niet om te zetten in een schot tussen de palen. The Cornets mochten James Tarkowski nog danken voor de 0-0 ruststand, daar de verdediger vlak voor de thee een gevaarlijke inzet van Bryan Mbeumo van de lijn wist te halen.

Toch nog een goal! ??



Het zag er lang niet naar uit, maar toch valt er nog een goal ?? Op aangeven van Christian Eriksen kopt Ivan Toney raak??1-0 Brentford!#ZiggoSport #PremierLeague #BREBUR pic.twitter.com/aRP8KeE7y2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022

De wedstrijd kabbelde na rust op dezelfde wijze voort. Aan thuiszijde werd Vitaly Janelt tot tweemaal toe gevaarlijk: eerst zeilde zijn kopbal net over de lat, daarna leverde zijn afgeketste schot niet meer op dan een hoekschop. Spijtig genoeg voor Weghorst begon het beter te lopen bij zijn team na zijn exit. Aanvalspartner Maxwel Cornet dwong David Raya met een schot van dichtbij tot ingrijpen, terwijl vervanger van Weghorst Jay Rodriguez de bal uit de tweede lijn op de lat jaagde.

Toch was het Brentford dat de zege naar zich toe trok. Vijf minuten voor tijd slingerde Eriksen de bal met zijn zwakkere linkerbeen richting de strafschopstip, waar Toney klaarstond om de 1-0 binnen te koppen. Het betekende de vierde treffer in twee duels voor de spits, die tegen Norwich City al een hattrick produceerde. In extremis werd het zelfs nog erger voor Burnley. Wéér vond Eriksen Toney, die omver werd gekieperd door Nathan Collins. De verdediger kreeg rood en Toney een strafschop, die hij feilloos binnenschoot. Ondanks de overwinning blijft Brentford steken op een vijftiende plaats in de Premier League; Burnley staat nog altijd op een gevreesde achttiende stek onder de degradatiestreep.