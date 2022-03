Driemaal buitenspel en scherptegebrek breken Bayern wéér op

Zaterdag, 12 maart 2022 om 17:24 • Tom Rofekamp

Bayern München heeft zaterdag voor de tweede keer op rij puntverlies geleden in de Bundesliga. In een knotsgek duel met TSG Hoffenheim kregen beide ploegen talloze kansen om de overwinning naar zich toe te trekken, maar stond er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het scorebord. Aan Beierse zijde werden maar liefst drie goals afgekeurd wegens buitenspel. Door het gelijkspel geeft Bayern achtervolger Borussia Dortmund, dat twee duels minder heeft gespeeld, de kans om het gat met de koploper te dichten tot vier.

TSG Hoffenheim - Bayern München 1-1

Bayern drad met dezelfde elf aan als in de midweekse gigazege tegen Red Bull Salzburg in de Champions League (7-1), wat betekende dat Jamal Musiala zijn vijftigste Bundesliga-wedstrijd speelde. De negentienjarige middenvelder werd daarmee de jongste speler aller tijden die dat voor elkaar kreeg. Zo goed als tegen de Oostenrijkers gingen de elf van Julian Nagelsmann echter niet van start. Na zes minuten counterde Hoffenheim razendsnel na balverlies van Leroy Sané, waarna de inzet van Andrej Kramaric maar ternauwernood gekeerd kon worden door Manuel Neuer. Toch bracht het Bayern niet van de leg. Met een kwartier op de klok verlengde Thomas Müller een voorzet van Kingsley Coman op knappe wijze, maar Oliver Baumann redde al even fraai.

Hoffenheim komt op een terechte voorsprong ??

Bayern nam de regie en zag halverwege het eerste bedrijf een (weliswaar schitterende) aanval en goal afgekeurd worden wegens buitenspel. De openingstreffer kwam dan ook als donderslag op heldere hemel. Kevin Vogt kon vrij oprukken op het middenveld en gaf op links af aan Kramaric. De Kroaat legde de bal neer bij de tweede bal, waar Christoph Baumgartner tegendraads binnengleed. Hoffenheim zag Bayern direct op jacht gaan naar de gelijkmaker en kwam niet veel later met de schrik vrij toen Müller zijn tweede buitenspelgoal maakte. De ploeg van Sebastian Hoeness dacht de rust met een voorsprong in te gaan, tot Robert Lewandowski daar verandering in bracht.

De Poolse goalgetter kopte ver in de extra tijd raak uit een hoekschop van Joshua Kimmich: 1-1.

Nog geen minuut naar de thee dacht Lewandowski ook zijn tweede bij te kunnen schrijven, maar voor de derde maal die middag oordeelde de arbiter 'buitenspel'. Bayern bleef naarstig op zoek naar de 1-2, maar bleef paal, speler, keeper en gebrek aan richting op zijn weg vinden. Hoffenheim probeerde zelfs nog de zege te stelen, waar het echter niet in slaagde.

Bayern maakt gelijk! ??

En wie anders dan Lewandowski? ??



SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3-2

Bundesliga-verrassing Freiburg had slechts zeven minuten nodig voor de openingstreffer. Vincenzo Grifo mocht na een charge van Maximilian Arnold aanleggen voor een vrije trap en schoot deze van zo'n twintig meter magistraal in de linkerbovenhoek. Diezelfde Grifo verdubbelde vlak voor rust ook de marge, door een voorzet van Nicolas Höfler in twee keer raken achter Pavao Pervan te volleren. Zeven minuten na de pauze bracht Max Kruse de spanning terug door een scherpe steekbal van Arnold in de verre hoek te plaatsen. De treffer gaf Wolfsburg hoop, en in de slotfase kreeg de ploeg van Florian Kohfeldt loon naar werken. Arnold schoot snoeihard raak uit een scrimmage, waarmee hij Wolfsburg een punt leek te bezorgen. Freiburg behaalde echter alsnog het volle pond: Nico Schlotterbeck schoot met een schitterende volley de beslissende 3-2 tegen de touwen.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1-1

Union Berlin leek zaterdagmiddag met Sheraldo Becker als basisspeler aan één moment voldoende om een belangrijke driepunter te pakken in de strijd om Europees voetbal. Met 41 minuten op de klok ging een schot van Grischa Prömel tegen de hand van Konstantinos Mavropanos, waarna Robert Hartmann de bal op de stip legde. Taiwo Awoniyi stuurde doelman Florian Müller de verkeerde kant op en bracht de thuisploeg daarmee op voorsprong. Union Berlin leek die marge over de streep te gaan trekken, maar Sasa Kalajdzic bezorgde VfB Stuttgart in de blessuretijd nog een punt. Die Schwaben doen de voorlaatste plaats in de Bundesliga daardoor op doelsaldo over aan Hertha BSC. Union Berlin blijft zevende en ziet de subtop van de Duitse competitie weglopen.