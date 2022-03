Grote schrik: Tom Beugelsdijk loopt hersenschudding op na nare valpartij

Zaterdag, 12 maart 2022 om 16:53 • Laatste update: 17:42

Het duel tussen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles is zaterdagmiddag op een dramatische manier begonnen. Na nog geen minuut spelen kwam Tom Beugelsdijk volledig verkeerd terecht na een luchtduel. De centrumverdediger werd minutenlang verzorgd op het veld van Het Kasteel en werd uiteindelijk met een brancard op een golfkarretje naar de kant gereden. Sparta heeft bevestigd dat Beugelsdijk een hersenschudding heeft opgelopen en laat weten dat hij verder bij kennis en aanspreekbaar is en uit voorzorg gecheckt zal worden in het ziekenhuis.

Beugelsdijk ging binnen dertig seconden na de aftrap een kopduel aan met Isac Lidberg en klapte daarna hard neer op zijn rug. Scheidsrechter Richard Martens had direct de ernst van de situatie in de gaten en maande de verzorgers om snel het veld op te komen. De spelers van Sparta en Go Ahead vormden samen een haag om het zicht op de behandeling van Beugelsdijk te ontnemen. ESPN besloot tevens om geen herhaling van het incident te laten zien.

Na een hele ongelukkige val moet Tom Beugelsdijk onder luid applaus het veld verlaten. Veel sterkte, Tom! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

Verzorgers van Sparta en Go Ahead en de toegesnelde EHBO waren ongeveer zes minuten met hem bezig, voordat Beugelsdijk onder luid applaus en gezang van supporters van beide ploegen met een brancard op een golfkarretje van het veld werd gehaald. Martens overlegde kort met aanvoerders Adil Auassar en Bas Kuipers voordat de wedstrijd hervat werd met Bart Vriends als vervanger van Beugelsdijk.

Het was aanvankelijk nog niet duidelijk hoe Beugelsdijk er aan toe was, maar de commentator van ESPN liet al relatief snel weten dat de verdediger in het stadion verzorgd werd. Dat betekende dat hij niet direct naar het ziekenhuis hoefde te worden overgebracht. Sparta bevestigde tegenover RTV Rijnmond, Voetbal International en het Algemeen Dagblad dat Beugelsdijk een hersenschudding had opgelopen bij de botsing en het naar omstandigheden goed maakt.

In eerste instantie werd er gemeld dat Beugelsdijk niet voor nader onderzoek naar het ziekenhuis hoefde, maar er is toch besloten om hem te laten checken. "Een update over Tom Beugelsdijk: het gaat naar omstandigheden goed met Tom", zo schrijft Sparta kort voor de start van de tweede helft op Twitter. "Hij is bij kennis en is goed aanspreekbaar. Uit voorzorg wordt hij gecheckt in het ziekenhuis. Uiteraard wensen we hem een spoedig herstel."