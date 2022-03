Kungfu-trap Sánchez kan imposante reeks Liverpool niet opbreken

Zaterdag, 12 maart 2022 om 15:24 • Tom Rofekamp

Liverpool heeft zaterdag de achtste overwinning op rij in de Premier League geboekt. Ondanks een brutaal begin van opponent Brighton & Hove Albion stelde de ploeg van Jürgen Klopp al snel orde op zaken en zegevierde uiteindelijk met 0-2. Het meest spraakmakende moment van het duel was de actie van Brighton-doelman Robert Sánchez, die tegenstander Luis Díaz op bizarre wijze torpedeerde bij de openingstreffer. Liverpool, dat met Virgil van Dijk in de basis aantrad, dicht door de overwinning het gat met koploper Manchester City weer tot op drie punten.

Brighton, waar Joël Veltman als rechter centrale verdediger, begon begon nog veelbelovend aan het duel. De nummer dertien van de Premier League ging brutaal op zoek naar de openingstreffer en kwam met name via Neal Maupay dichtbij, die zijn lage schot op een haar na het doel van Alisson Becker zag missen. Díaz bracht in de achttiende minuut een abrupt einde aan het overwicht. De Colombiaan werd met een fraaie steekpass weggestuurd door Joël Matip en was eerder bij de bal dan de levensgevaarlijk inkomende Sánchez. Díaz plantte zijn voorhoofd met gevaar voor eigen leven tegen het leer, dat tot zijn vreugde in het lege doel van Brighton belandde: 0-1.

De bizarre actie van Sánchez werd nog beoordeeld door de VAR, die uiteindelijk besloot om de Spaanse doelman niet extra te bestraffen. Liverpool nam de touwtjes in handen en drong Brighton - dat overigens in het blauwgele derde tenue aantrad als eerbetoon aan Oekraïne - continu terug op eigen helft. Nadat Sánchez vijf minuten voor rust een slappe kopbal van Mohamed Salah zonder veel moeite had gekeerd, had de sluitpost meer moeite met de tweede poging van de Egyptenaar even later. Sánchez hield zijn doel echter schoon tot scheidsrechter Mike Dean floot voor het rustsignaal.

Plots na de hervatting dook Brighton ineens op voor het doel van Alisson. Alexis Mac Allister versloeg Van Dijk in de lucht en via Maupay belandde de bal bij Leandro Trossard. De Belg leek echter te schrikken van het formaat van de kans en schoot wild over het doel van de bezoekers. Liverpool rechtte gauw de rug. In de 59ste minuut hielp Yves Bissouma the Reds in het zadel door met zijn hand een poging van Sadio Mané te blokkeren; Mohamed Salah schoot de daarop gegeven penalty hard door het midden: 0-2. Daarmee bracht de topscorer van de Premier League zijn seizoenstotaal in de competitie op twintig.

Ook betekende het doelpunt van Salah het 2000ste doelpunt van Liverpool in de Premier League ooit. Brighton moest daarop iets forceren en liet daarom grote openingen vallen. Het leverde onder meer nog een grote schietkans op voor Jordan Henderson, die vanaf de rand van het zestienmetergebied echter maar een zwak rollertje produceerde. Het elftal van Graham Potter bracht de bezoekers uit Liverpool niet meer aan het wankelen, buiten een grote kans van Danny Welbeck in de slotfase.