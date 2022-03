Premier League diskwalificeert Abramovich officieel als eigenaar Chelsea

De Premier League heeft in een officieel statement laten weten dat Roman Abramovich officieel wordt 'gediskwalificeerd' als eigenaar van Chelsea. De hoogste Engelse competitie neemt het besluit in navolging van de Britse overheid, dat afgelopen donderdag alle bezittingen van de Rus in het Verenigd Koninkrijk bevroor. Ondanks het verdict van de Premier League mag Chelsea nog wel 'gewoon' wedstrijden blijven spelen.

"In navolging van de sancties opgelegd door de Britse overheid, heeft het bestuur besloten om Roman Abramovich te diskwalificeren als eigenaar van Chelsea", schrijft de Premier League zaterdag op de officiële kanalen. "Het beslissing van het bestuur heeft geen invloed op de trainingen en het spelen van wedstrijden, zoals uiteengezet in een overheidslicentie die verloopt op 31 mei 2022."

De genoemde licentie schrijft tevens voor dat er geen spelers kunnen worden gekocht of verkocht, terwijl het tevens niet mogelijk is om nieuwe contracten uit te delen. Bovendien kan Chelsea voorlopig geen losse tickets - mogelijk ook aan uitfans - meer verkopen en moet de fanshop sluiten, aangezien er geen nieuwe omzet gedraaid mag worden. De Daily Telegraph schreef tevens dat Chelsea niet meer dan 20.000 pond - omgerekend 24.000 euro - mag besteden aan de reis naar een uitwedstrijd. Het belooft flinke problemen voor de uitwedstrijd tegen Lille OSC, die volgende week woensdag op het programma staat.

“Onze prioriteit is om degene die het regime van Poetin in stand hebben gehouden tegen te houden”, schreef Nadine Dorries, minister van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport van het Verenigd Koninkrijk, op Twitter naar aanleiding van de Britse sanctielijst, waar naast Abramovich de nodige andere invloedrijke oligarchen op zijn geplaatst. Hun bezittingen worden bevroren en zij kunnen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. “De sancties hebben duidelijk een directe impact op Chelsea en zijn fans. We werken er hard aan om de club niet onnodig te raken met deze belangrijke sancties."

Abramovich wilde Chelsea eigenlijk verkopen voor er dergelijke maatregelen getroffen zouden worden. De Russische eigenaar van the Blues maakte vorige week bekend dat hij van plan was om de club van de hand te doen. “De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar het juiste proces zal worden gevolgd”, schreef Abramovich in een open brief op de website van Chelsea. “Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen.”

“Dit ging voor mij nooit over zakendoen of geld, maar over pure passie voor het voetbal en Chelsea. Bovendien heb ik mijn team de opdracht gegeven om een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengst van de verkoop aan zal worden geschonken. De stichting zet zich in voor alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne”, aldus Abramovich. Chelsea kan nu alleen van eigenaar wisselen als er nóg een speciale licentie wordt afgegeven en in dat geval kan er zowel direct als indirect geen geld naar Abramovich gaan.

De Britse regering noemt Abramovich in de motivatie voor de sancties een ‘pro-Kremlin oligarch’ en stelt dat hij jarenlang een nauwe band had met Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. Er wordt tevens gesteld dat Abramovich de ‘effectieve controle’ heeft over Evraz PLC, een staal- en mijnbouwbedrijf. Volgens de Britse regering zou Evraz staal leveren waarmee het Russische leger van materieel wordt voorzien.