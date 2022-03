De Ligt kijkt ogen uit bij ‘orakel’: ‘Hij speelt alsof hij een boek leest’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 13:44 • Tom Rofekamp

Matthijs de Ligt kijkt met ontzag naar de voetbalintelligentie van Giorgio Chiellini. In een uitgebreid interview met The Guardian prijst de 22-jarige verdediger onder meer hoe zijn collega bij Juventus spelsituaties weet in te calculeren, waar De Ligt bij zichzelf ook stappen in ontdekt. Naast zijn vooruitgang blikt de stopper terug op de grote druk die al op vroege leeftijd op zijn schouders kwam te liggen.

De Ligt maakte in de zomer van 2019 voor 85,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus, waar hij met Chiellini en Leonardo Bonucci twee ervaren leermeesters kreeg. De 33-voudig international denkt dat hij sinds sw transfer 'kalmer is geworden' en 'situaties beter kan lezen dan voorheen'. Bij dat laatste komt Chiellini wederom ter sprake: de 37-jarige Italiaan is qua defensief instinct een enorme inspiratiebron voor De Ligt.

"Giorgio is 37 en hij speelt alsof hij een boek leest", vertelt De Ligt. "Hij weet: Oké, dit gaat er nu gebeuren, en daarna gebeurt dat. Natuurlijk had hij dat instinct niet toen hij twintig was. Dat is met ervaring beter geworden. Maar je moet er ook wel een beetje het gevoel voor hebben. Het gevoel voor waar iets fout kan gaan, of waarheen iemand de bal zal spelen. Dat is iets natuurlijks. Ik denk denk dat alle goede verdedigers op de wereld dat hebben."

Naast voetbalintelligentie is er ook een hoop 'vies werk' nodig op defensief gebied in Italië, volgens De Ligt. "Het vieze werk is zo belangrijk. Mensen noemen het vies, maar ik vind het heerlijk om de bal weg te koppen en duels te binnen. Ik ben best old school in dat opzicht. Een hoop verdedigers blijven alleen maar op hun positie staan en de ruimtes afdekken. Maar ik hou er ook van om een-op-een te spelen. Bij Ajax was ik gewend om erg hoog op het veld te spelen. Soms iets te veel, misschien. Dat is best riskant. Bij Juventus gaat het meer om balans vinden."

'Balans vinden': het is iets waar De Ligt ook op mentaal gebied in gegroeid is. De voormalig Ajacied

behaalde als tiener diverse accolades, zoals de titel 'jongste debutant van het Nederlands elftal aller tijden' in 2017 en de Golden Boy-award in 2018. Dat leverde druk op, maar dat hoort erbij volgens De Ligt. "Het belangrijke is dat je het grote plaatje ziet. Als een speler moet je houden van de druk, omdat het zegt dat je iets goeds bent. Het zo bekijken creëert een hoop ruimte in mijn hoofd."