‘Grote schoonmaak bij PSG: Wijnaldum moet CL-debacle compenseren’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 12:37 • Tom Rofekamp

De recente uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League lijkt grote gevolgen te hebben voor de selectiesamenstelling. De Parijse grootmacht bereidt volgens L'Equipe een grote schoonmaak voor, waarbij spelers als Àngel Di María, Colin Dagba en Éric Junior Dina Ebimbe het veld zullen moeten ruimen. Georginio Wijnaldum vormt net als Di María een speerpunt van de operatie, daar men in Frankrijk inmiddels de stempel 'miskoop' op de Nederlander heeft geplakt.

PSG is enkel nog in de race voor de landstitel, wat strookt met de sportieve ambities. Les Parisiens wonnen in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid nog wel in het eigen Parc des Princes (1-0), maar gingen mede dankzij een fenomenale Karim Benzema met 3-1 ten onder in het Santiago Bernabeú, Eerder werd PSG - tevens in de achtste finale - al uit de Coupe de France gekegeld door OGC Nice.

De clubleiding verwijt trainer Mauricio Pochettino een groot deel van de schuld, maar ook wordt er naar de spelersgroep gewezen. Di María en Wijnaldum zijn daarin de spelers waarvan men het meest hoopt dat ze vertrekken. De Argentijn is een grootverdiener in Parijs en geniet flink interesse uit de top van LaLiga en de Serie A. Van Wijnaldum is de clubleiding onvoldoende overtuigd geraakt dit seizoen. De 85-voudig international van het Nederlands elftal heeft zijn plek nog niet kunnen vinden in het team en men is niet overtuigd dat dit nog gaat gebeuren. Wijnaldum lijkt er tevens nog erg goed op te staan in Engeland, waardoor een verkoop zeer aannemelijk wordt.

Ook Mauro Icardi mag volgens L'Equipe bij een goed bod vertrekken uit Parijs, al hoeft de spits niet per se weg. Lionel Messi en Neymar zouden hun intentie uitgesproken hebben om te blijven; de club hoopt nog altijd Kylian Mbappé te overtuigen om te blijven. Marca schreef vrijdag echter dat de jongeling komende week zijn contract zal ondertekenen bij Real Madrid. Abdou Diallo en Presnel Kimpembe, gewaardeerde krachten bij PSG, zijn tevreden in Parijs, maar staan open voor een nieuwe uitdaging.