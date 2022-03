Erik ten Hag laait vuurtje op middenveld op: ‘Beste wedstrijd van het seizoen’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 11:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:49

Erik ten Hag is lyrisch over het optreden van Ryan Gravenberch in het duel met SC Cambuur. De negentienjarige middenvelder, die in blessuretijd met een geweldige knal de bevrijdende 2-3 binnenschoot, speelde volgens de trainer van Ajax 'misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen'. Desondanks wil Ten Hag Gravenberch geen garantie geven op een basisplek komende dinsdag in de Champions League-return tegen Benfica, vanwege de mogelijke terugkeer van Edson Álvarez in het elftal.

Het duel tussen Cambuur en Ajax leek af te stevenen op een 2-2 gelijkspel, tot Gravenberch daar in de tweede minuut van de blessuretijd verandering in bracht. "Een geweldige goal van Gravenberch, die ik overigens fantastisch vond spelen", zo oordeelde Ten Hag. "Ik vond het misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Ik weet al heel lang dat hij als verdedigende mdidenvelder heel goed kan spelen, maar het gif dat Álvarez kan brengen hebben we nodig in de wedstrijd tegen Benfica."

Alvaréz ontbrak tegen Cambuur vanwege ziekte, maar lijkt weer op tijd hersteld voor het duel met de Portugezen. Daardoor lijkt er een puzzel te ontstaan voor Ten Hag op het middenveld. Marciano Vink gooide bij vrijdag in de rust nog wat olie op het vuur. "Gravenberch excelleert", zo oordeelde de analist bij ESPN. "Hij heeft meer rust en voetballend vermogen dan Àlvarez, om de centrale positie op het middenveld in te vullen bij balbezit. Dat levert Ajax echt mooi veldspel op."

Voor Gravenberch zelf kwam er in ieder geval een flinke last van zijn schouders. De jongeling kreeg de afgelopen tijd een hoop kritiek te verduren. "Als ik eerlijk ben zat ik er wel een tijdje mee", zei de tienvoudig Oranje-international, die nu niet in de voorselectie van Louis van Gaal zit. "Een middenvelder van Ajax moet natuurlijk ook goals maken, dus lekker dat ik er vandaag een meepik."

Gravenberch staat in ieder geval open om ook dinsdag de positie van Álvarez in te vullen, mocht dat nodig zijn. "Maar mijn voorkeur gaat wel uit naar de linkerkant."