Van Anholt vervolgt loopbaan in Keuken Kampioen Divisie: ‘Enorm trots’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 10:44

Pelé van Anholt vervolgt zijn loopbaan bij Roda JC Kerkrade, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie zaterdag. De veelzijdige verdediger heeft een contract voor de rest van het seizoen ondertekend, met een optie voor nog een jaar. Hij sluit per direct aan bij de selectie van trainer Jurgen Streppel, die met de Limburgers op een zesde plaats staat.

“Pelé is een multifunctionele verdediger die uit het juiste hout is gesneden als profvoetballer”, zo licht Streppel op de clubsite toe. “Met zijn dertig jaar en ruim 160 gespeelde Eredivisie-wedstrijden brengt hij een brok aan ervaring mee. Het vastleggen van Pelé geeft ons meer mogelijkheden in de achterhoede, daarnaast kan hij goed uit de voeten op de back-posities.”

Van Anholt begon zijn carrière in de jeugd van sc Heerenveen. Na enkele seizoenen bij achtereenvolgens FC Emmen, Heerenveen en Willem II maakte de verdediger in de zomer van 2017 de overstap naar het Amerikaanse Los Angeles Galaxy. Na dit buitenlandse avontuur vervolgde hij zijn loopbaan bij NAC Breda waarna hij verkaste naar het Cypriotische Enosis Neon uit Paralimni.

Het afgelopen halfjaar hield hij zijn conditie op peil bij Heerenveen en een proefperiode bij FC Groningen liep op niets uit. “De afgelopen tijd heb ik verschillende gesprekken gevoerd met Jurgen Streppel en Jordens Peters, met wie ik in het seizoen 2016/17 nog samenspeelde bij Willem II”, vertelt Van Anholt. “Tijdens deze gesprekken merkte ik een bepaalde ambitie van de club waar ik me goed in kan vinden. Ik ben dan ook enorm trots om bij deze mooie club te tekenen en kijk uit naar het spelen in het prachtige Parkstad Limburg Stadion.”