Einde ‘culebrón Kylian Mbappé’ in zicht: 18 maart en 25 miljoen euro netto

Zaterdag, 12 maart 2022 om 09:17 • Laatste update: 09:41

Kylian Mbappé mag zich bijna speler van Real Madrid noemen, zo schrijft Marca. Volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje zijn de onderhandelingen tussen het management van de aanvaller en het bestuur van Real Madrid de voorbije dagen geïntensiveerd. De intentie van beide partijen is om uiterlijk komende vrijdag, 18 maart, de handtekeningen onder een contractuele samenwerking te zetten. De officiële bekendmaking is hoe dan ook na afloop van het seizoen.

Mbappé beschikt over een aflopend contract met Paris Saint-Germain, dat er ogenschijnlijk niet in geslaagd is om de aanvaller langer voor de club te behouden. Spelers met een aflopend contract mogen elk kalenderjaar vanaf 1 januari met geïnteresseerde clubs om de tafel gaan. De eliminatie van PSG door Real Madrid in de achtste finales van de Champions League heeft ervoor gezorgd dat de overstap in een stroomversnelling is geraakt en dat de Parijse club een van zijn sterspelers transfervrij zal zien vertrekken.

Het einde van el culebrón, de soap, rondom Mbappé is dan ook in zicht. Het was de nadrukkelijke wens van de Frans international om rondom de onderlinge Champions League-wedstrijden niet op de hoogte te willen zijn over gang van zaken rondom zijn aanstaande transfer. Marca schrijft dat Real Madrid op zijn beurt alle afspraken en wensen qua tijdstippen heeft gerespecteerd. Het lijkt er nu op dat de jongensdroom van de Fransman, spelen voor Real Madrid, werkelijkheid gaat worden.

Volgens het dagblad kan Mbappé een aanzienlijke tekenbonus tegemoet zien van Real Madrid: een bedrag tussen zestig en tachtig miljoen euro. Het nettosalaris van de aanvaller op jaarbasis zal circa 25 miljoen euro bedragen. Als de transfer achter de schermen is afgerond, kan Real Madrid zich eindelijk gaan richten op andere contractsituaties. Volgens Marca zijn alle gesprekken rondom contractverlengingen en eventuele aanwinsten voor komend seizoen voortdurend vooruitgeschoven om alle tijd te hebben om de transfer van Mbappé naar het Santiago Bernabéu af te ronden.