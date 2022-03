Jaap Stam kreeg geen telefoontje: ‘Ik had er serieus over willen nadenken’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 08:50

Jaap Stam zit al bijna zes maanden thuis, nadat hij in september werd ontslagen als trainer van FC Cincinnati. De 49-jarige oud-voetballer ziet zichzelf nog wel terugkeren als trainer en gaat niet per se voor het hoogste niveau. Ook werken in de League One zou de oud-verdediger kunnen bekoren. “Het gaat niet alleen om de competitie, ook om de mensen met wie je werkt. En nog belangrijker: of een organisatie wil groeien”, benadrukt Stam zaterdag in een interview in het Algemeen Dagblad.

Stam kijkt regelmatig naar wedstrijden in de Engelse, Duitse en Nederlandse competitie, al doet hij dat wel met gemengde gevoelens. “Kijk waar PEC Zwolle staat. Dat doet pijn.” Stam droeg in zijn actieve loopbaan het tenue van de Zwollenaren om de schouders. In januari 2019 werd Stam aangesteld bij PEC als hoofdtrainer. Na slechts zes duels werd al bekend dat hij in de daaropvolgende zomer bij Feyenoord aan de slag zou gaan. De manier waarop PEC sportief is afgegleden, doet Stam absoluut pijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het denken buiten de eigen grenzen na de bekerwinst in 2014 is een van de redenen dat het is misgegaan bij PEC, zo stelt Stam. “Ze hadden nooit over die top zes moeten beginnen. Daar heeft PEC de financiën niet voor. Verder moet je een goede structuur opbouwen. Zodat je een goede fundering hebt, waar je op kan terug vallen. Dat moet veel beter. Ook zijn een goed scoutingsapparaat en de juiste contacten belangrijk. Anders word je te afhankelijk van anderen. Dat is niet de juiste manier.”

“De kans dat je verkeerde keuzes maakt, is dan vrij groot.” Zelfs het uitgroeien tot een stabiele middenmoter, met als uitschieter een plek in de play-offs, is in de optiek van Stam te ambitieus. “Met alle respect, maar PEC, een club waarvan de selectie elk jaar wijzigt, mag blij zijn dat ze Eredivisie speelt. Ze moeten als eerste strijden voor lijfsbehoud. En van daaruit hopen op meer.” In de docu De Zwolse Zomer zei Art Langeler, ‘Als iedereen fit blijft, worden we zesde’, maar hij vertrok reeds na twaalf duels omdat hij geen perspectief meer zag. Dick Schreuder volgde hem op, maar de naam van Stam zong ook rond.

“Niet dat ik weet. Er is in elk geval nooit contact met me opgenomen”, benadrukt Stam, die er in ieder geval welwillend tegenover stond. “Ik had er serieus over willen nadenken, ja. Ik had het bij PEC altijd enorm naar mijn zin. Niet alleen als speler, ook als assistent en later hoofdtrainer.” Hij vindt dat Schreuder het goed doet met PEC. “Het team straalt veel uit, agressiviteit en vertrouwen. De speelstijl gaat ze makkelijk af. (...) Je ziet dat tegenstanders het moeilijk vinden tegen PEC te spelen. Wat niet betekent dat het altijd goed is. Maar de resultaten zijn er en daar gaat het om op dit moment.”