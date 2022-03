‘Ik zou met geen enkele club in de Eredivisie van keeper willen ruilen’

Zaterdag, 12 maart 2022 om 08:04

FC Twente is bijzonder te spreken over Lars Unnerstall, die vorig jaar zomer transfervrij overkwam van PSV. De topclub uit Eindhoven betaalde op zijn beurt 3,5 miljoen euro voor Joël Drommel van de club uit Enschede. Drommel is bezig aan een enigszins wisselvallig seizoen, terwijl Unnerstall louter positieve kritieken krijgt van de voetbalcoryfeeën in Nederland. “Het is belangrijk om een goede keeper te hebben en wij hebben een héél goede keeper”, vindt technisch directeur Jan Streuer.

“Wij werden vorig jaar benaderd door de zaakwaarnemer van Unnerstall of wij geen interesse hadden en toen hebben we meteen zaken gedaan, terwijl we nog niet zeker wisten of Joël Drommel ook echt zou vertrekken. Daar hebben we wel een risico mee genomen, maar het is geweldig uitgepakt”, verklaart de sportbestuurder van FC Twente zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

Voor Unnerstall is FC Twente een ideale werkgever, daar hij bezig is een huis te bouwen in zijn geboorteplaats Ibbenbüren, dat net over de grens ligt bij Enschede. De doelman is in drie kwartier in De Grolsch Veste en de reistijd naar het trainingscomplex in Hengelo is vergelijkbaar. Bovendien ondertekende Unnerstall, die in juli 32 jaar wordt, een contract voor vier seizoenen met FC Twente.

“Er wordt van Unnerstall vaak gezegd dat hij niet goed genoeg zou meevoetballen. Daarmee heeft hij dit seizoen welgeteld één foutje gemaakt, in de voorbereiding tegen Arminia Bielefeld”, countert Streuer. “Hij weet precies wat hij wel en niet kan en neemt nooit onnodig risico. Of Unnerstall de beste keeper van de Eredivisie is? Laat ik het zo zeggen: ik zou met geen enkele Eredivisie-club van keeper willen ruilen.”

Unnerstall stond tot dusver in 23 competitieduels van FC Twente onder de lat en incasseerde daarin 25 tegendoelpunten. Hij miste de duels met PSV (5-2 nederlaag) en Willem II (0-1 winst), waarin Jeffrey de Lange onder de lat stond.