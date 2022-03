Trammelant in scheidsrechtersland: 72 procent van arbiters eist zijn vertrek

Zaterdag, 12 maart 2022 om 07:35 • Laatste update: 09:41

Er heerst onvrede onder een deel van de arbiters en assistenten over Dick van Egmond, zo meldt De Telegraaf zaterdag. Tijdens een anonieme stemming op de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) gaven 28 van de 39 aanwezige arbiters en assistenten vorige week aan niet verder te willen met de scheidsrechtersbaas. Er waren twee blanco stemmen en negen aanwezigen bleven achter Van Egmond staan. Het complete korps bestaat uit 88 scheidsrechters en assistenten.

Het dagblad schrijft dat het bestuur van de BSVB middels een stemming wilde afrekenen met de verhalen dat Van Egmond niet langer gepruimd wordt. Het idee leefde dat een of hooguit twee arbiters anoniem kritiek uitten op de voormalig politiewoordvoerder, maar de stemming wees uit dat er wel degelijk sprake is van trammelant in de scheidsrechterswereld. De assistenten en scheidsrechters vinden dat Van Egmond beloftes niet nakomt en de vorige CAO na een jaar volledig aan zijn laars lapte door, in plaats van een onderscheid tussen de Masterclass, junioren en senioren, één lijst na te streven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Egmond zou ook tweespalt zaaien door de senioren de schuld te geven van de matige natuurlijke doorstroming, omdat zij maar geen afscheid willen nemen. De arbiters zijn van mening dat de ’allesbepalende’ Van Egmond het daarom op zijn manier regelt. Afgelopen seizoen floten er 24 scheidsrechters in de Eredivisie en zijn er dit seizoen in 25 speelronden al 22 verschillende arbiters aangesteld. De aversie van Van Egmond jegens de UEFA bevalt evenmin. Hij wil sneller rood, strafschoppen en VAR-ingrepen zien dan de internationale regels aangeven. “Internationals die de verkeerde toepassing door Van Egmond aankaarten, worden genegeerd”, zo stelt journalist Mike Verweij.

Geblesseerde scheidsrechters mogen in Nederland wel VAR zijn, maar Van Egmond wil niet dat zij die rol bij internationale wedstrijden vervullen, omdat zij dan te veel verdienen terwijl ze in de ziektewet zitten. Volgens de KNVB moet in Nederland volgens wettelijke voorschriften en het UWV vervangend werk worden aangeboden, maar door in Europees verband als VAR aan het werk te gaan, verdienen scheidsrechters extra inkomsten en dat is volgens de voetbalbond op zijn minst raar als je in de ziektewet zit.

De KNVB heeft schriftelijk gereageerd op de reconstructie van De Telegraaf. “De directie van de KNVB staat altijd open voor de mening van medewerkers, ook als deze kritisch is. (...) Dat een deel van onze medewerkers op een externe bijeenkomst bij BSVB stemt over het functioneren van een andere KNVB-medewerker vinden we vooral oncollegiaal. Als werkgever hebben wij een verantwoordelijkheid naar zowel alle scheidsrechters als hun leidinggevende, Dick van Egmond. We betreuren het ten zeerste dat een paar scheidsrechters specifieke delen van de meeting naar buiten hebben gebracht.”