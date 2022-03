Kieft hekelt tenenkrommend Liverpool-interview: ‘Wrijf dat onder zijn neus’

Wim Kieft heeft zich verbaasd over de manier waarop Pepijn Lijnders in zijn optiek het succes van Liverpool deels probeert op te eisen. De oud-voetballer doelt op het interview van de assistent-trainer van the Reds afgelopen week voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. “Voor wie het nog niet wist: Pepijn Lijnders is samen met Jürgen Klopp grondlegger van het succes van Liverpool. Tenminste, volgens Lijnders zelf”, zegt Kieft zaterdag een tikkeltje cynisch in zijn column in De Telegraaf.

Lijnders is niet alleen de rechterhand van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar ook een goede vriend van de Duitser. Het gesprek bij RTL7 stond Kieft niet aan. “Hij zorgde voor kromme tenen door continu over ’Jürgen en ik’ te spreken. Hij had het maar over de fijne samenwerking, de openheid van hun relatie en het vertrouwen dat daaruit was ontstaan. Een opzichtige poging om de eer op zichzelf te betrekken of op z’n minst een deel van de eer van de prestaties van Liverpool op te eisen”, zo oordeelt Kieft.

Pepijn Lijnders vertelt over zijn samenwerking met Klopp: "Jürgen is veel meer dan een collega voor mij"#LIVINT #UCL pic.twitter.com/WRs2zqjCnx — VTBL ? (@vtbl) March 8, 2022

“Wie ook als assistent van Klopp werkzaam is; het succes van Liverpool is het succes van Klopp”, benadrukt de oud-voetballer. “Hij ervaart iedere dag de druk van het hoofdtrainerschap van Liverpool. De assistent staat niet onder druk. Voor hem is het gemakkelijk meedansen op tafel en onderdeel zijn van een succesvolle groep zonder verantwoordelijk te worden gehouden voor het succes.”

“Dat mag Lijnders weleens onder zijn neus gewreven worden. Daarbij aangetekend dat Klopp en Lijnders niet, zoals Lijnders deed voorkomen, degenen zijn die Liverpool op de kaart hebben gezet. Voor hun komst in 2015 had deze grote roemrijke en succesvolle Engelse club nationaal al talloze prijzen gewonnen en internationaal was Liverpool al viermaal de beste van Europa geweest”, besluit Kieft.

Lijnders werkte voorheen in de jeugdopleidingen van FC Porto en PSV, alvorens hij bij Liverpool aan de slag ging. Begin 2018 ging Lijnders voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag bij NEC, maar in Nijmegen kon hij de ambities niet waarmaken. Promotie naar de Eredivisie bleef uit en de 39-jarige Limburger keerde vervolgens een half jaar later terug naar Anfield.