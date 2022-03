VI Vandaag moet naam wijzigen; Derksen: ‘Onverstandig, maar betere naam’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

VI Vandaag moet per direct van naam veranderen, zo meldt Voetbal International. Het weekblad zegt de samenwerking met de talkshow op, omdat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen te weinig over praten. "Voetbal International verbond zich aan het dagelijkse tv-programma VI Vandaag, dat vanaf maandag onder een andere naam door zal gaan", zo staat in de verklaring.

"De directie van VI vindt dat er te weinig voetbal in zit en daarom niet bij een voetbalblad past", legde Derksen uit in de uitzending van vrijdag. "Maar wij kunnen er niets aan doen dat het relevant is om eerst iets te doen met corona en daarna de oorlog in Oekraïne. Ik begrijp hun standpunt wel, hoor. Ik vind het niet verstandig, maar begrijp hun standpunt wel."

Het dagelijkse praatprogramma gaat vanaf komende week verder onder de naam Vandaag Inside. "We mogen de afkorting VI niet gebruiken voor het programma", legt Derksen uit. "Dat staat in het contract, die rechten heeft het voetbalblad. Wij zijn Vandaag Inside en mogen dus niet zeggen VI. Eerlijk gezegd vind ik het een betere naam. Talpa wilde VI, maar dat is Voetbal International, en we zijn geen voetbalprogramma."

Niet zonder reden beginnen de woorden van de nieuwe naam dus met de letters VI, net als bijna alle andere talkshows die Genee, Van der Gijp en Derksen eerder maakten. Het begon in 2001 met Voetbal Insite en kreeg daarna spin-offs onder de naam Voetbal International, Voetbal Inside, VI Oranje en Veronica Inside. Alleen De Oranjezomer, de talkshow die afgelopen sportzomer op tv was, vormde qua naam een uitzondering.