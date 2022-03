Benfica niet zonder kleerscheuren richting Johan Cruijff ArenA

Vrijdag, 11 maart 2022 om 23:17 • Jeroen van Poppel

Benfica heeft vrijdagavond geen vertrouwen kunnen tanken op weg naar de Champions League-kraker tegen Ajax. De ploeg van Nélson Veríssimo maakte het tegen laagvlieger Vizela moeilijk voor zichzelf: Adel Taarabt pakte al na zeven minuten een domme rode kaart. Benfica kwam op achterstand, maar wist een nederlaag in ieder geval te voorkomen: 1-1. Dinsdag komt o Glorioso op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor de return tegen Ajax.

Benfica moest het dus meer dan 83 minuten doen met slechts tien spelers op het veld, omdat Taarabt al vroeg werd weggestuurd. De Marokkaanse middenvelder plantte zijn voet roekeloos op de enkel van Andres Sarmiento en kreeg na een VAR-ingreep rood. Het aangeslagen slachtoffer kon door, maar werd in de rust alsnog gewisseld. Kort daarna claimde Benfica twee keer een penalty bij discutabele momenten rond Darwin Núñez en Grimaldo, maar de thuisploeg kreeg nul op het rekest.

Einde wedstrijd voor Adel Taarabt! ??

Na 7 minuten (!) voetballen mag hij al vertrekken met een rode kaart.. ??#ZiggoSport #LigaPortugalbwin #SLBFCV pic.twitter.com/8vdKsrN3OE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2022

Twintig minuten na rust kon Benfica-aanvoerder Jan Vertonghen niet voorkomen dat een bal vanaf de achterlijn voor het doel werd gebracht en liet zijn verdedigingspartner Morato zijn directe tegenstander Cassiano uit zijn rug weglopen: 0-1 uit een simpele intikker. Het inbrengen van de jonge Henrique Araújo leverde Benfica een kwartier voor tijd nog wel de gelijkmaker op. De spits stond nog geen minuut in het veld toen hij alert reageerde in de rebound na een half gekeerd schot van Gonçalo Ramos: 1-1. In een hectische slotfase probeerde Benfica het nog uit alle macht, maar Darwin Núñez kreeg de bal er na een heerlijke rush niet in geschoten.