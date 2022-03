Ryan Gravenberch is eerlijk na wereldgoal: ‘Ik zat daar wel een tijdje mee’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 22:43 • Jeroen van Poppel

Ryan Gravenberch schudde vrijdagavond alle negativiteit van zich af door Ajax met een kiezelhard afstandsschot naar een nieuwe late zege te knallen. De negentienjarige middenvelder geeft na zijn heldenrol tegen SC Cambuur (2-3) toe dat de kritiek hem niet koud heeft gelaten. "Dat ik niet zo'n goed schot heb, dat heb ik nu wel genoeg gehoord", lacht Gravenberch voor de camera bij ESPN.

Het gaat Gravenberch dit seizoen niet voor de wind. Het enige doelpunt van de middenvelder dit seizoen stamde al uit augustus. "Als ik eerlijk ben zat ik er wel een tijdje mee", aldus de tienvoudig Oranje-international, die nu niet in de voorselectie van Louis van Gaal zit. "Een middenvelder van Ajax moet natuurlijk ook goals maken, dus lekker dat ik er vandaag een meepik." En dat was niet zomaar een doelpunt, zo krijgt Gravenberch op een tv-scherm terug te zien. "Ik kreeg de bal van Steven (Berghuis) en ik dacht niet na", aldus de jongeling. "Zó, hij zit er wel goed in hoor."

Bij afwezigheid van de zieke Edson Álvarez speelde Gravenberch als verdedigende middenvelder. "De linkerkant vind ik ook lekker, maar als Álvarez er niet is moet ik die positie invullen, en vandaag ging het wel lekker", zegt hij. "Je krijgt ook super veel ballen op die plek. Mijn voorkeur? Ik heb mijn hele jeugd aan de linkerkant gespeeld, dus mijn voorkeur gaat daar wel naar uit."

Ajax stond bij rust comfortabel met 0-2 voor, maar gaf de controle volledig uit handen en liet Cambuur terugkomen tot 2-2. "De eerste helft hebben we gedomineerd, maar in de tweede helft kwamen we super slecht uit de kleedkamer. Dan maken zij ineens 1-2, dan weet je dat het publiek erachter gaat staan en dat het heel moeilijk wordt", aldus Gravenberch, die zoekt naar een verklaring. "Waar het in zit? Misschien een beetje focus, denk ik. Natuurlijk mag het niet gebeuren. Ik denk dat we morgen voor de training een meeting hebben. Maar dat we het uiteindelijk met 2-3 winnen, dat is het belangrijkste. Vorige week en deze week was het een beetje drama, maar we hebben wel twee keer gewonnen."