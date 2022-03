Kanttekening bij ‘gouden jongen’ van Ajax: ‘Daar kan hij niks aan doen’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 22:36 • Chris Meijer

Hans Kraay junior is kritisch op Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico bij de tegendoelpunten van Ajax in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De analist zegt in de studio van ESPN dat Klaassen bij de 1-2 van Issa Kallon onvoldoende het duel aanging, al is hij van mening dat dit de middenvelder vanwege zijn aard niet echt te verwijten valt. In aanloop naar de gelijkmaker van Patrick Joosten zag Kraay bij Tagliafico ‘nonchalance aan de bal’.

“Cambuur heeft het tactisch totaal anders gedaan dan in de ArenA, waar ze echt open huis hielden”, begint Kraay. Hij wijst op de rol van Klaassen bij de aansluitingstreffer van Cambuur. De middenvelder kreeg de bal na een hoekschop niet weg, waardoor Kallon het leer voor het inschieten kreeg. “Davy Klaassen is geen echte duelspeler, geen echte kopper, geen echte tackelaar. Dat zie je hier ook. Hij is een gouden, gouden jongen voor diepgang, de zestien induiken en doelpunten maken. Hij is niet iemand die zijn wenkbrauwen open kopt. Daar kan hij niks aan doen. Maar hij staat nu juist bij Kallon.”

?? Ajax geeft weer een 2-0 voorsprong weg! Ontstappen de Amsterdammers weer?!#camaja pic.twitter.com/rkV2xVQi6S — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2022

“Tegen Go Ahead en RKC ging het vooral om de nonchalance bij balverlies, om niet kort te zitten”, gaat Kraay verder met een verwijzing naar de twee voorgaande wedstrijden van Ajax, tegen Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag) en RKC Waalwijk (3-2 zege). “Nu zat iedereen kort, Gravenberch kwam bij de 0-1 voor zijn man. Maar dan zie je Tagliafico, de nonchalance aan de bal. Dat kan ook, hè. Dat je slap bent aan de bal. Waarom speelt hij die bal terug in de gevarenzone? Deze nonchalance hoort helemaal niet bij Tagliafico, wat normaal een gifkikker is.”

“En Rensch glijdt uit. Het klinkt heel gek, maar echte topverdedigers als Rinus Israël, John de Wolf en Sergio Ramos zie je op het moment suprême niet uitglijden”, benadrukt Kraay. Door wat de analist een ‘sloophamer’ van Gravenberch noemt, won Ajax in blessuretijd toch nog met 2-3. “Vroeger zeiden ze Lucky Ajax als ze kort voor het einde wonnen. Dat is wel zo, maar je moet wel dicht bij de zestien van de tegenstander zijn om ‘m te kunnen maken. Cambuur heeft het fantastisch gedaan in de tweede helft.”