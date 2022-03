Duel tussen ADO en Jong PSV na lang wachten én 22 minuten spelen gestaakt

Vrijdag, 11 maart 2022 om 22:11 • Chris Meijer

Het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV is vrijdagavond na 24 minuten spelen gestaakt bij een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Door een stroomstoring viel ongeveer drie kwartier voor de geplande aftraptijd de verlichting uit, terwijl er al enkele spelers op het veld waren voor de warming-up en de nodige supporters op het plek zaten op de tribunes. Het lukte aanvankelijk om de problemen te verhelpen, waardoor er om 21.10 uur alsnog kon worden afgetrapt. Al vroeg in de wedstrijd viel de stroom opnieuw uit, waarna het duel definitief gestaakt werd.

Nadat de stroom en daarmee alle verlichting rond het stadion uitviel, werd er met man en macht gezocht naar de oorzaak. Ondertussen zocht scheidsrechter Erwin Blank contact met de KNVB om te zien wat de uiterste begintijd van het duel was. Door de druk van het volle speelschema werd besloten dat er in eerste instantie tot 20.50 uur werd gewacht voor er definitief een streep zou gaan door de wedstrijd.

Even voor achten ging het licht in het Cars Jeans Stadion aan, doordat de stroomvoorziening met een noodaggregaat weer op gang was gebracht. “Het wachten is op de specialist die probleem kan vaststellen en oplossen. We hopen hier snel uitsluitsel over te kunnen geven”, schreef ADO vervolgens. Daarmee konden wel de supporters die nog voor de poort stonden naar binnen nog niet gelaten worden, want door de stroomstoring werkten de toegangspoortjes niet. Terwijl de stadionlampen nog niet volledig brandden, begonnen de spelers aan de warming-up zonder een idee te hebben of de wedstrijd wel doorgang zou hebben.

Een monteur was ondertussen gearriveerd om het probleem te verhelpen en het lukte uiteindelijk om de verlichting weer aan de praat te krijgen. Om 21.10 uur - een uur en tien minuten na de geplande aanvangstijd - kon er worden afgetrapt in Den Haag, waar Jong PSV na 22 minuten spelen via Johan Bakayoko op voorsprong kwam. Twee minuten later viel het licht andermaal uit en snel daarna werd besloten om de wedstrijd te staken. De KNVB en ADO melden dat er zo snel mogelijk een nieuwe speeldatum bekendgemaakt zal worden.