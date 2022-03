Excelsior vernedert Volendam in 29 minuten; Eindhoven evenaart stokoud record

Vrijdag, 11 maart 2022 om 21:59 • Chris Meijer • Laatste update: 22:05

FC Volendam heeft voor het eerst sinds 13 augustus van het vorige kalenderjaar weer eens een nederlaag geleden. Excelsior maakte binnen 29 minuten gehakt van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en vertrok uiteindelijk met een 2-5 overwinning uit het vissersdorp. Achtervolgers FC Emmen (2-0 zege op Jong FC Utrecht) en FC Eindhoven (4-0 zege op VVV-Venlo) maakten geen fout en de Eindhovenaren evenaarden met de achtste zege op rij een 48 jaar oud clubrecord. NAC Breda won mede dankzij een doelpunt van de waarschijnlijk vertrekkende Ralf Seuntjens met 2-0 van De Graafschap.

FC Volendam - Excelsior 2-5

Excelsior hield vanaf het fluitsignaal genadeloos huis in het KRAS Stadion. De wedstrijd was slechts twee minuten aan de gang toen Kenzo Goudmijn de score opende. Thijs Dallinga bediende de vleugelaanvaller, die Oskar Buur uitkapte en in de verre hoek raak schoot. FC Volendam kwam kort daarna nog goed weg toen een volgend doelpunt enigszins weifelend werd geannuleerd en doelman Filip Stankovic een inzet van Marouan Azarkan keerde. Ondanks de waarschuwingen kon Volendam echter niet voorkomen dat Excelsior al snel grote afstand nam.

Thijs Dallinga...???? Wát een manier om je 30e te maken! pic.twitter.com/tURhZ8KWd0 — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2022

Mats Wieffer bediende Reuven Niemeijer, die alle ruimte kreeg om richting het doel te gaan en raak te schieten: 0-2. Drie minuten later tilde Dallinga met zijn dertigste competitietreffer van het seizoen de marge naar drie: op aangeven van Azarkan ging zijn hakje in de kruising. Azarkan completeerde in de 29ste minuut met een schuiver in de verre hoek de wervelende start van Excelsior door de 0-4 aan te tekenen. Volendam kreeg door een overtreding van Brandon Ormonde-Ottewill op Daryl van Mieghem binnen het strafschopgebied een buitenkans om in de eerste helft nog wat terug te doen, iets dat Robert Mühren niet naliet.

Wim Jonk had zijn ploeg in de rust overduidelijk op scherp gezet en dat resulteerde al vroeg in de tweede helft in de 2-4 van Boy Deul. Het bleek het startschot van een offensief van Volendam in de jacht op de aansluitingstreffer. Onder meer Deul en Mühren kregen grote kansen, maar doelman Stijn van Gassel of een verdediger op de lijn brachten verschillende keren redding voor Excelsior. Mede daardoor kwam Excelsior niet meer in de problemen en in blessuretijd en Michael Chacón bepaalde de eindstand in blessuretijd op 2-5.

FC Emmen - Jong FC Utrecht 2-0

FC Emmen maakte Jong FC Utrecht aan De Oude Meerdijk al snel duidelijk dat er weinig te halen viel. Thijmen Nijhuis - de doelman van de Utrechtse beloften - kon aanvankelijk nog redden op pogingen van Ole Romeny en Miguel Araujo, maar was kansloos toen Rui Mendes na negentien minuten spelen de bal voor het inschieten kreeg. Dankzij Jasin-Amin Assehnoun verdubbelde FC Emmen nog voor er een halfuur op de klok stond de marge. FC Emmen kreeg in het restant van de wedstrijd de nodige kansen, via onder meer Romeny, Assehnoun en Reda Kharchouch. Verder weglopen lukte de thuisploeg niet, maar Jong Utrecht kon ook van score gehouden worden en daardoor werd de 2-0 stand over de streep getrokken.

FC Eindhoven - VVV-Venlo 4-0

FC Eindhoven kon tegen VVV-Venlo de achtste zege op rij boeken en daarmee een clubrecord uit 1974 evenaren. Desondanks leek er voor de ploeg Jos Luhukay weinig aan de hand na de eerste twintig minuten. Toen de klok 23 aangaf, stond FC Eindhoven echter op een 2-0 voorsprong. Charles-Andreas Brym opende de score, waar Jasper Dahlhaus drie minuten later met een fraaie vrije trap de score verdubbelde. Nog voor er een uur verstreken was in het Jan Louwers Stadion maakte FC Eindhoven een einde aan alle hoop voor de bezoekers. VVV-doelman Delano van Crooij had nog een antwoord op een fraai schot van Matthias Verreth, maar was kansloos op de rebound van Dahlhaus. Het slotakkoord werd drie minuten voor het einde verzorgd door Jort van der Sande, die de eindstand op 4-0 bepaalde.

FC Dordrecht - Jong Ajax 3-3

Doordat het eerste elftal van Ajax vrijdagavond tegen SC Cambuur speelde, moest Jong Ajax aan De Krommedijk aantreden met een bijzonder jeugdig elftal. Toch begonnen de Amsterdamse beloften beter aan het duel dan de thuisploeg, wat resulteerde in kansen voor onder meer Christian Rasmussen en uiteindelijk de openingstreffer van Silvano Vos. Kristian Hlynsson raakte de paal, waarna de bal terugkwam in de doelmond. Vos slaagde erin om het leer in de kruising te krijgen en Jong Ajax daarmee een verdiende voorsprong te bezorgen.

FC Dordrecht poetste die achterstand in het slot van de eerste helft echter volledig weg, ondanks dat Ar'Jany Martha nog de paal raakte. Mathis Suray tekende na een snelle counter voor de gelijkmaker, waarna Alessio Miceli twee minuten later voor de 2-1 zorgde. Die treffer werd na kort overleg tussen de scheidsrechter en de grensrechter, nadat werd geconcludeerd dat er in aanloop naar de treffer van Miceli geen sprake was van hinderlijk buitenspel. Door een fraaie hakbal van Jacky Donkor liep Dordrecht kort na rust uit naar 3-1, al bleek Jong Ajax nog niet helemaal afgeschud. Rasmussen bracht vrijwel direct de spanning terug en in blessuretijd kwam Jong Ajax met tien man - invaller Steven van der Sloot kreeg een rode kaart - terug tot 3-3. Hlynsson bezorgde de ploeg van trainer John Heitinga met een rake strafschop nog een punt.

NAC Breda - De Graafschap 2-0

Door blessures en coronagevallen bij spelers én stafleden kampte NAC met forse personele problemen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen De Graafschap, waar trainer Edwin de Graaf een van de afwezigen was. Toch kende de thuisploeg - waar Ralf Seuntjens zijn laatste wedstrijd leek te spelen voor hij naar Japan verkast - een goede start, want al vijf minuten stond er een voorsprong op het scorebord. Ted van de Pavert kopte een voorzet van Kaj de Rooij achter zijn eigen doelman Hidde Jurjus.

De beste kansen bleven vervolgens via Jeredy Hilterman, Gylermo Siereveld, De Rooij en Odysseus Velanas voor NAC, al werd een inzet van Jeffry Fortes kort na rust van de lijn gehaald door Seuntjens. Met 72 minuten op de klok trok NAC de wedstrijd naar zich toe. De Rooij kreeg de vrijheid aan de rechterkant van het veld en kon de bal voor het doel krijgen. De defensie van De Graafschap kreeg de bal niet weg, waardoor Seuntjens de 2-0 voor het inschieten kreeg. De aanvaller lijkt daardoor met een doelpunt én een 2-0 zege op zijn oude club De Graafschap afscheid te nemen van het Rat Verlegh Stadion.

TOP Oss - Roda JC Kerkrade 1-2

Nadat TOP Oss een grote kopkans had gemist, maakte Roda in de twintigste minuut de eerste van de avond. Bij een hoekschop kon Guus Joppen de bal in duel met doelman Nolbert Alblas binnen werken. De doelman van TOP kwam zeer ongelukkig terecht en moest per brancard van het veld, waarbij zijn nek gestabiliseerd werd. TOP kwam in de 64ste minuut terug dankzij Stuy van den Herik, die een afgemeten voorzet van Yannick Leliendal op zijn hoofd liet vallen: 1-1. Roda ging er alsnog met de winst vandoor dankzij Dylan Vente, die twaalf minuten voor tijd binnenkopte uit een voorzet van Anthony Limbombe: 1-2.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 3-1

Van de dramatische vorm van Den Bosch - dat al sinds november niet won - was in de openingsfase niets terug te zien. Aan de hand van Soufyan Ahannach namen de Noord-Brabanders binnen 35 minuten een dubbele voorsprong. De vleugelspits vlamde de bal eerst snoeihard in de kruising en kon even later doelman Romain Matthys omspelen: 2-0. Balverlies leidde twintig minuten na rust tot de 2-1 van MVV, die door Sven Blummel fraai in de verre hoek werd geknald. Den Bosch hield echter stand en maakte er in blessuretijd nog 3-1 van dankzij een kopbal van Mohamed Berte.

Almere City FC - Helmond Sport 3-0

Almere City zat de laatste weken al in de lift en het bezoek van hekkensluiter Helmond Sport was een goede kans om die lijn voort te zetten. De thuisploeg kreeg na twintig minuten een strafschop, toen Thijs van Leeuwen werd gehaakt. Lance Duijvestijn stuurde Mike Havekotte naar de verkeerde hoek: 1-0. Een gevaarlijk ingebrachte vrije trap van opnieuw Duijvestijn leverde op slag van rust een eigen doelpunt op van Jarno Lion: 2-0. Kort na rust maakte Almere het karwei af via Van Leeuwen, die van links naar binnen kwam en de verre hoek trof: 3-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 29 18 9 2 28 63 2 FC Emmen 29 19 4 6 26 61 3 Excelsior 30 18 4 8 28 58 4 FC Eindhoven 29 17 5 7 24 56 5 Jong Ajax 30 16 5 9 14 53 6 ADO Den Haag 27 17 3 7 19 48 7 De Graafschap 29 13 8 8 11 47 8 Roda JC Kerkrade 28 12 10 6 22 46 9 NAC Breda 29 12 9 8 12 45 10 VVV-Venlo 29 11 4 14 -5 37 11 Jong PSV 28 10 5 13 1 35 12 TOP Oss 28 8 7 13 -8 31 13 FC Den Bosch 29 9 3 17 -23 30 14 Telstar 28 6 11 11 -20 29 15 Jong AZ 29 8 5 16 -12 29 16 Almere City FC 30 7 8 15 -14 29 17 Jong FC Utrecht 30 8 4 18 -25 28 18 FC Dordrecht 29 6 8 15 -23 26 19 MVV Maastricht 29 8 2 19 -31 26 20 Helmond Sport 29 6 6 17 -24 21