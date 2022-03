Kraay junior én azende Eredivisie-scouts zien ‘niet normale’ hakbal in KKD

Vrijdag, 11 maart 2022 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:35

Hans Kraay junior heeft vrijdagavond speciale aandacht voor Thijs Dallinga. De analist van ESPN zag de spits van Excelsior tegen FC Volendam op weergaloze manier zijn dertigste van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen maken. "Dit is als Robert Lewandowski", zo betiteld Kraay junior de wereldgoal.

Excelsior begon furieus op bezoek bij Volendam en stond na achttien minuten met 0-3 voor. Het derde doelpunt was van Dallinga, die op zijn hak handig tegen een halfhoge voorzet van Marouan Azarkan zette en de bal schitterend in de verre kruising zag eindigen. "Dit is echt niet normaal", aldus Kraay junior. "Dit is als Lewandowski. Het zijn Lewandowski-goals bedoel ik hè, dat mensen niet gaan denken... "

Thijs Dallinga...????

Wát een manier om je 30e te maken! pic.twitter.com/tURhZ8KWd0 — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2022

Volgens Kraay junior doet de topscorer van de competitie alles goed. "Het is technisch beheerst, onder controle en geen toeval, totaal niet zelfs. Op het moment dat hij op zijn linker voorvoet gaat staan, weet hij al dat-ie erin gaat met zijn rechterhak, rechterbinnenkant." De analist is sowieso fan van Dallinga. "Als hij niet scoort, dan hoef je je geen zorgen te maken, want hij kan ook voetballen. Dat is wel anders bij sommige spitsen, waar je geen reet aan hebt als ze geen goal maken."

Het doelpunt zal met veel enthousiasme worden onthaald door diverse scouts uit de Eredivisie. Dallinga is dit seizoen de absolute revelatie van de Keuken Kampioen Divisie en zal in de zomer vermoedelijk een stap hogerop maken, zo zei zijn trainer Marinus Dijkhuizen onlangs al. "Thijs is natuurlijk niet te houden voor Excelsior", aldus de coach van Excelsior tegen Voetbal International. "De volgende stap moet niet te groot zijn, hij moet wel spelen."