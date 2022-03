‘Als Ajax moet met kanonnen op de proppen komen om hem te overtuigen'

Vrijdag, 11 maart 2022 om 20:00 • Laatste update: 20:12

Ajax zal met ‘kanonnen op de proppen moeten komen’ om Jordi Cruijff te kunnen overtuigen, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De Ajax-watcher van de krant stelt dat Ajax Cruijff heeft gepolst, maar daarna nog geen actie heeft ondernomen. Verweij zou het een ‘gemiste kans’ vinden als Ajax geen werk maakt van Cruijff in de zoektocht naar een opvolger voor directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Vanuit Spanje werd er afgelopen week gemeld dat Barcelona graag met Cruijff verder wil. Het contract van de 48-jarige voetbalbestuurder bij Barcelona loopt aan het einde van het seizoen af en hij wilde voor hij in gesprek zou gaan met Ajax eerst duidelijkheid over de plannen van zijn huidige werkgever, zo werd eerder gemeld door De Telegraaf en Marca. Barcelona zou Cruijff nu willen promoveren tot technisch secretaris, waardoor hij met technisch directeur Mateu Alemany en trainer Xavi Hernández verantwoordelijk wordt voor de voetbalafdeling.

Cruijff heeft bij Barcelona in zijn huidige functie als directeur internationale scouting een belangrijke stem in het aankoopbeleid, maar geen allesbepalende. De oud-international komt hiërarchisch onder technisch directeur Alemany en vice-president Rafa Yuste, die eindverantwoordelijk zijn voor de aan- en verkopen. Mundo Deportivo stelde Cruijff in principe al min of meer in de functie van technisch secretaris werkzaam is en komende zomer dan ook officieel aangesteld moet worden als technisch secretaris, al moet hij dan wel nog zijn aflopende contract verlengen.

“Barcelona wil graag met hem door”, zegt Verweij in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet, over Cruijff. “Ajax heeft hem natuurlijk gepolst, maar verder nog geen actie ondernomen. Dat zal wellicht Barcelona worden. Ik denk dat wanneer Ajax wat wil, ze met kanonnen op de proppen moeten komen om hem te overtuigen. Anders zal hij zijn contract bij Barcelona verlengen. Ik zou het een gemiste kans vinden als Ajax niet honderd procent werk van hem maakt. Dat is aan de wijze heren.”

“We hebben eerder al gespeculeerd over de opvolging van Overmars. Clarence Seedorf, maar Erik ten Hag hebben wij ook genoemd”, zo haakt collega Valentijn Driessen in over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe directeur voetbalzaken. “Om hem binnenboord te houden. Je ziet nu dat je in de voetbalwereld nergens op vooruit kan lopen. Door de situatie bij Chelsea komt Tuchel in beeld bij Manchester United en Ten Hag stond samen met Pochettino ook op dat lijstje. Pochettino komt vrij, want die wordt eruit geknikkerd bij PSG. Ik ben benieuwd waar Ajax nu mee komt, Cruijff was een hele mooie kandidaat geweest.”

Cruijff speelde zeven jaar in de jeugd van Ajax, maar ging op veertienjarige leeftijd mee naar Barcelona met zijn vader Johan Cruijff, die daar hoofdtrainer werd. Cruijff junior deed eerder ervaring op met het aankopen van spelers als technisch directeur van AEK Larnaca (2010 tot 2012) en Maccabi Tel Aviv (2012 tot 2017). Hij was ook hoofdtrainer in China bij Chongqing Lifan (2018 tot 2019) en Shenzhen FC (2020-2021).