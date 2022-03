Topclubs spitsen oren: nummer 7 in Ballon d'Or-ranking weigert te verlengen

Vrijdag, 11 maart 2022 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Mohamed Salah heeft de contractonderhandelingen met Liverpool afgebroken, zo meldt Fabrizio Romano. De 29-jarige aanvaller, die tot medio 2023 vastligt, is ontevreden over het laatste voorstel dat the Reds deden. Salah heeft nog altijd de intentie om bij Liverpool te blijven, maar alleen onder betere financiële voorwaarden, voegt de vermaarde transfermarktexpert toe.

Al het hele seizoen probeert Liverpool om Salah zo ver te krijgen zijn huidige verbintenis te verlengen, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het laatste gesprek tussen Salah en Liverpool vond plaats in december. Daarin maakte de topscorer van de Premier League duidelijk niet akkoord te gaan met het aangeboden salaris. De relatie tussen Salah en de club is nog altijd goed en de Egyptische ster hoopt snel een verbeterd voorstel tegemoet te zien.

Liverpool zit in een benarde situatie, omdat de Engelse grootmacht een duidelijke salarisstructuur hanteert, waarin de beloningen van spelers niet te ver uit elkaar mogen komen te liggen. "Ze willen niet dat de topspelers een megasalaris opstrijken, terwijl de minder goede spelers een normaal loon hebben", zegt Romano. Het is dan ook de vraag of beide partijen nog nader tot elkaar zullen komen.

Het nieuws over de geklapte onderhandelingen zou kunnen betekenen dat Salah komende zomer op de transfermarkt wordt gebracht. Liverpool weet dat dat eventueel de laatste kans wordt om een goed bedrag voor de rechtervleugelspits binnen te halen. Gezien zijn status als een van de beste spelers ter wereld - Salah werd zevende in het afgelopen Ballon d'Or-klassement en derde bij FIFA Men's Best Player - zal er voldoende interesse zijn. Salah speelt sinds 2017 voor Liverpool en staat op 152 goals en 57 assists in 237 optredens.