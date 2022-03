Ten Hag verrast met Tagliafico, Blind en middenveld in Leeuwarden

Vrijdag, 11 maart 2022 om 18:53 • Laatste update: 19:05

Nicolás Tagliafico heeft vrijdagavond een basisplaats bij Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Trainer Erik ten Hag posteert Daley Blind in het centrum van de defensie naast Perr Schuurs, terwijl Jurriën Timber op de bank plaatsneemt. Daar zit ook Przemyslaw Tyton voor het eerst: de Poolse doelman werd afgelopen week binnengehaald als noodverband voor het keepersprobleem bij Ajax. Lisandro Martínez en Edson Álvarez zijn vrijdagavond daarentegen niet van de partij bij Ajax.

Ajax treedt tegen Cambuur bovendien aan met een aanvallend middenveld. Álvarez - die op scherp staat en bij een gele kaart in Leeuwarden de Klassieker van volgende week had moeten missen - maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. Ten Hag kiest op zijn middenveld daardoor voor Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. Ajax treedt in Leeuwarden eveneens aan met een sterk gewijzigde defensie.

Noussair Mazraoui is weer terug op de rechtsbackpositie, die vorige week in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-2 zege) ingevuld werd door Devyne Rensch. Martínez is helemaal niet van de partij en zijn plek links in het centrum wordt overgenomen door Blind, die samen met Schuurs het centrale duo vormt. Door de verschuiving van Blind heeft Tagliafico een basisplaats als linksback. De laatste basisplek van de Argentijn in een Eredivisie-duel dateert van begin oktober, toen hij aan de aftrap stond in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Rensch en Timber starten in Leeuwarden op de reservebank.

De voorste linie van Ajax kent geen verrassingen met Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic. Brian Brobbey zit na weken blessureleed wel weer op de reservebank voor de ontmoeting met de nummer acht van de Eredivisie. Daarin moeten Antony en Gravenberch overigens op hun tellen passen, want bij een gele kaart zijn zij geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van volgende week. Ajax speelt op vrijdag vanwege de naderende return van de achtste finale van de Champions League, die komende dinsdag in Amsterdam op het programma staat.

Opstelling Cambuur: Bos; Ter Heide, Tol, Schouten, Bangura; Hoedemakers, Paulissen, Maulun; Sambissa, Boere en Kallon.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller en Tadic.