‘Stadionverbod voor iedere Chelsea-fan die over Roman Abramovich zingt’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel

De Britse overheid mag Roman Abramovich dan hebben kaltgestellt, het maakt de steenrijke Russische eigenaar van Chelsea niet minder populair onder de eigen supporters. In het Verenigd Koninkrijk wordt door sommigen met afschuw gekeken naar de manier waarop de supporters de naam van Abramovich de afgelopen duels scandeerden. "Ik begrijp ergens de sympathie van de fans, maar ze moeten niet vergeten dat Abramovich nauwe banden heeft met Vladimir Poetin", aldus Chris Philip, die minister is in de Britse regering van Boris Johnson, tegenover Sky News.

"En onder het regime van Poetin gebeuren barbaarse dingen in Oekraïne", zo drukt de Britse minister van tech de supporters van Chelsea op het hart. "Dus ik zou ze willen vragen om goed na te denken voor ze opnieuw de naam van Abramovich schreeuwen." Chelsea-fans scanderen al wedstrijden achter elkaar de naam van de clubeigenaar. Afgelopen zaterdag doorkruisten de supporters zelfs het eerbetoon van Burnley aan Oekraïne door daar de naam van Abramovich doorheen te schreeuwen.

De Britse overheid doet dus een oproep aan de Chelsea-fans om ermee te stoppen, maar Luke Edwards van The Telegraph zou nog een stap verder gaan en zelfs een stadionverbod opleggen. "Als Chelsea-supporters de naam van Roman Abramovich willen blijven zingen, ter ere van een bondgenoot en vriend van moordzuchtige leider Vladimir Poetin, zouden ze niet langer welkom moeten zijn in andere Premier League-stadions", vindt de journalist, die zich sowieso afvraagt of clubs nog fans van Chelsea moeten uitnodigen.

De regering in het Verenigd Koninkrijk legde donderdag namelijk zware sancties op aan de Rus, die zijn bezittingen en tegoeden bevroren zag worden. Als gevolg van daarvan mag Chelsea zélf geen uitsupporters van andere clubs ontvangen. "Dus waarom zou Chelsea buitenshuis nog mogen profiteren van de steun van zijn eigen supporters?", vraagt Edwards zich af. "Dit is een serieuze zaak. Groot-Brittannië heeft de economische oorlog aan Rusland verklaard en Chelsea-fans vieren momenteel een man die volgens de Britse regering zowel steun heeft gegeven aan als geprofiteerd van een regime in Moskou dat kraamklinieken bombardeert", doelt de journalist op de laatste gebeurtenissen in Oekraïne.

Ook de verkoop van de club die Abramovich had aangekondigd is daardoor stil komen te liggen. Abramovich nam Chelsea in de zomer van 2003 voor iets meer dan 160 miljoen euro over en kan de Londense club nu voor meer dan drie miljard euro verkopen. "Het klopt dat een verkoop onder de huidige sancties niet is toegestaan, maar in overleg met de regering zouden die voorwaarden door de koper gewijzigd kunnen worden", zegt minister Philip.