Russische eigenaar Vitesse besluit tot verkoop van club

Vrijdag, 11 maart 2022 om 17:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:25

Valeriy Oyf gaat zijn aandelen in Vitesse verkopen, zo meldt de club in een officiële persverklaring. Bovendien treedt de grootaandeelhouder per direct terug uit de raad van commissarissen (rvc) van de Arnhemmers. De beslissing volgt nadat de positie van Oyf onder vuur kwam te liggen vanwege de Russisch-Oekraïense oorlog.

"Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders", reageert Oyf. "Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters."

Oyf, een compagnon van vertrekkende Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, is sinds 2018 grootaandeelhouder in Arnhem. De geboren Oekraïner met een Russisch paspoort nam destijds de club over van Alexander Chigirinsky. Net als Abramovich heeft Oyf banden met Russische president Vladimir Poetin, waardoor er ethische bezwaren kwamen op zijn eigenaarschap. Verslaggever van de NOS meldde afgelopen week al dat Vitesse 'zich in een spagaat bevond'.

Vitesse meldt in de persverklaring dat er bij een verkoop van de aandelen 'een zorgvuldige procedure wordt gevolgd, zodat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft en Vitesse zich kan blijven focussen op haar sportieve ambities'.