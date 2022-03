Oekraïense bond legt recordinternational levenslange schorsing op

Vrijdag, 11 maart 2022 om 16:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:17

Anatoliy Tymoshchuk is voor het leven geschorst door de Oekraïense voetbalbond (UAF). De recordinternational (144 interlands) weigerde vooralsnog de Russische invasie in zijn geboorteland te veroordelen óf zijn functie bij Zenit Sint-Petersburg neer te leggen, wat hem op flinke sancties is komen te staan. Tymoshchuk wordt, buiten dat hij nooit meer een voetbaltechnische functie mag bekleden in Oekraïne, gestript van al zijn binnenlandse titels.

De UAF schrijft op de officiële kanalen dat de voormalig captain van het Oekraïense nationale team 'in strijd handelt met de ethische code van de bond[. Tymoshchuk moet daarom zijn trainerslicentie en alle individuele en collectieve eretitels inleveren. Ook wordt de huidig assistent-trainer van Zenit verboden om ooit nog een voetbaltechnische functie te bekleden in Oekraïne.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het statement verwijst UAF bovendien onder meer naar Tymoshchuks voormalige club Bayern München, die volgens de bond wél het goede voorbeeld geeft. "In een tijd waarin zijn voormalige Oekraïense club én Bayern München statements publiceren en benefietacties organiseren, blijft Tymoshchuk stil en werken voor de agressor. Hiermee beschadigt Tymoshchuk het imago van het Oekraïense voetbal."

De voormalig middenvelder beëindigde in 2017 zijn voetballoopbaan als speler van het Kazakhstaanse Kairat Almaty. Tijdens zijn carrière kwam Tymoshchuk naast Bayern onder meer uit voor Shakhtar Donetsk en Zenit. Met Shakhtar won hij drie landstitels, drie nationale bekertoernooien en een Supercup. Ook werd Tymoshchuk in 2011 verkozen tot beste Oekraïense speler ooit, een titel waar hij nu dus nu afscheid van zal moeten nemen.