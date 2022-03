Ajax lijkt kandidaat ‘met oren naar functie Overmars’ te kunnen vergeten

Vrijdag, 11 maart 2022 om 15:37 • Tom Rofekamp

Luís Campos gaat naar alle waarschijnlijkheid niet aan de slag als technisch directeur bij Ajax. De Portugees, die de voorbije tijd veelvuldig werd genoemd als kandidaat-opvolger van Marc Overmars, gaat volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano aan de slag bij Celta de Vigo als 'externe consultant'. Daarmee lijkt Campos niet te wachten op een belletje uit Amsterdam, terwijl hij naar verluidt wel oren had naar de openstaande functie.

Sinds het vertrek van Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen binnen Ajax, wordt Campos al gelinkt aan de huidig koploper van de Eredivisie. Campos wordt geroemd vanwege zijn successen als sportief directeur bij zowel AS Monaco als Lille OSC: bij eerstgenoemde club faciliteerde hij zo de transfers van Radamel Falcao, James Rodríguez en Anthony Martial. Bij Lille overzag hij onder meer het aantrekken van Sven Botman.

Luis Campos, the director who created Monaco and Lille ‘miracles’ by discovering top talents. ??????



Celta Vigo are set to appoint him as ‘external consultant’ - not as traditional sport director.



It’s kind of new, modern role - Luis Campos is already doing that with Galatasaray. pic.twitter.com/X8S3XopaAF