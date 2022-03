Ballon d'Or-organisator zwicht voor 'Messi-kritieken' en gooit roer om

Vrijdag, 11 maart 2022 om 14:39 • Tom Rofekamp

De Ballon d'Or zal voortaan uitgereikt worden op basis van de prestaties over een seizoen, in plaats van een kalenderjaar. Organisator France Football voert de wijziging door nadat er na afgelopen editie veel kritiek kwam op de winst van Lionel Messi. Robert Lewandowski zou de prijs volgens velen verdiend hebben, daar de spits een beter seizoen zou hebben gedraaid dan de Argentijn. Ook veranderen er nog diverse andere zaken in de opzet van de Ballon d'Or-verkiezing.

Messi won eind november voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d'Or. De aanvaller van Paris Saint-Germain kende echter geen voortvarende start sinds zijn overstap van Barcelona naar Parijs, waardoor een prijs op basis van een geheel kalenderjaar meer in het voordeel van Lewandowski zou spreken. De Pool bleef ook in het najaar aan de lopende band scoren bij Bayern München, waardoor velen van mening waren dat híj´ de titel 'beste voetballer ter wereld' verdiende.

France Football heeft na de commotie besloten de verkiezing voortaan na het seizoen te houden, dat loopt van augustus tot juli. Ook zal de jury die de nominaties doet niet meer alleen bestaan uit journalisten van het Franse weekblad, maar wordt deze aangevuld met enkele experts uit het werkveld, waaronder 105-voudig Ivoriaans international Didier Drogba.

Bij vorige edities mochten journalisten uit 170 landen nog stemmen, nu wordt dat teruggebracht. Bij de mannentak mogen alleen landen uit de top honderd van de wereldranglijst nog een vertegenwoordigende journalist kiezen om een stem uit te brengen, bij de vrouwelijke afdeling geldt dat alleen voor de top vijftig.

De criteria voor de verkiezing leggen bovendien voortaan meer de nadruk op individuele dan collectieve prestaties. Hierbij wil France Football dat de stemgerechtigden hun oordeel enkel baseren op de cijfers over één seizoen, in plaats van over iemands gehele carrière. "De Ballon d'Or is geen stilleven, maar juist iets wat heel erg leeft", bekracht hoofdredacteur Pascal Ferré de wijzigingen. "We vinden dat we de Ballon d’Or dit jaar moeten evolueren, om na 65 edities ervoor te zorgen dat deze trofee zijn status behoudt."