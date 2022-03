Het zeventienjarige toptalent van Ajax dat Chelsea en Bayern München afwees

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige aanvaller Amourricho van Axel Dongen, die afgelopen jaar met het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee uitgeroepen tot grootste talent uit de jeugdopleiding van Ajax en in januari zijn Eredivisie-debuut namens de Amsterdammers maakte.

Het is misschien een cliché, maar er zijn weinig jeugdopleidingen die op dit moment meer getalenteerde jonge spelers voortbrengen dan Ajax. De laatste keer dat er echter een vleugelaanvaller in de hoofdmacht doorbrak en een vaste waarde in het eerste elftal werd, dateert van januari 2017. Destijds maakte het grote publiek kennis met Justin Kluivert. De inmiddels 22-jarige aanvaller was in 56 officiële wedstrijden goed voor 13 goals en 10 assists voordat hij in 2019 naar Roma vertrok.

In Jong Ajax lopen er in de persoon van Naci Ünüvar, Sontje Hansen en Christian Rasmussen momenteel genoeg talentvolle vleugelaanvallers rond. De belangrijkste kandidaat om op termijn als buitenspeler uit de eigen opleiding een basisspeler in Ajax 1 te worden, lijkt echter Amourricho van Axel Dongen te zijn. “Ik denk dat er bij ons genoeg talenten rondlopen”, zegt John Heitinga, trainer van Jong Ajax, tegenover Voetbalzone. “De ene keer is het een verdediger en de laatste die door wist te breken, althans een aantal keer in het eerste elftal gespeeld heeft, is Van Axel Dongen.”

Het zeventienjarige toptalent speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en ontwikkelde zich vanwege zijn creativiteit en snelheid in de afgelopen jaren tot absolute blikvanger op sportpark De Toekomst. De vleugelaanvaller werd in juni vorig jaar beloond voor zijn goede spel met de Abdelhak Nouri Trofee, die ieder seizoen wordt uitgereikt aan het grootste talent van de jeugdopleiding. Hiermee trad hij in de voetsporen van onder meer Ünüvar, Devyne Rensch en Ryan Gravenberch, maar ook Matthijs de Ligt en Christian Eriksen. Hiermee bevond Van Axel Dongen zich in goed gezelschap, hoewel het een andere Ajax-legende is die hem voor het eerst inspireerde: Clarence Seedorf.

“Tegen hem kijk ik heel erg op”, zei de tiener tegenover Trouw. “Mijn moeder wees me op hem en toen ben ik me in hem gaan verdiepen door video's te bekijken. Hij was een goede voetballer, maar ook een goed persoon.” Van Axel Dongen kreeg na het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee uitgerekend een bericht van Seedorf. “"Hij (Seedorf red.) stuurde Amourricho een berichtje via Instagram waarin hij zei dat Amo goed bezig was en dat hij zo door moest gaan", onthulde de vader van Van Axel Dongen, Otmar, aan Ajax Showtime nadat zijn zoon in juni de prijs had opgehaald. “Dat was écht een heugelijk moment. Amourricho vond dat heel mooi en het motiveert hem om door te gaan.”

Van Axel Dongen zet zijn eerste stappen als voetballer bij Zeeburgia, waar zijn voetbaltalent nog niet bepaald kwam bovendrijven. Het leidt ertoe dat zijn ouders hem al snel weer uitschrijven bij de gerenommeerde amateurvereniging. Ruim drie jaar verschijnt de jongeling bij amateurclub OSV op de radar van Ajax nadat scouts hun oog laten vallen op de explosieve en snelle aanvaller, die op dat moment een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.. Na een succesvolle stageperiode treedt hij samen met zijn goede vriend Gabriël Misehouy, die eveneens tot de grootste talenten op sportpark De Toekomst behoort, toe tot de jeugdopleiding van Ajax.

Van Axel Dongen maakt in de jeugdelftallen van Ajax al snel grote indruk. Na een aantal seizoenen slaat hij als jong broekie verschillende lichtingen over. De groeibriljant krijgt op jonge leeftijd aanbiedingen van Chelsea, Bayern München en Borussia Dortmund, welke uiteindelijk allemaal naar de prullenbak worden verwezen. "Mijn doel was sowieso om hier te blijven, ik wil slagen bij Ajax”, zei van Axel Dongen op vijftienjarige leeftijd bij het tekenen van zijn eerste profcontract.

Volgens Heitinga heeft Van Axel Dongen het in zich om de definitieve stap naar het eerste elftal te maken. “Amourricho heeft heel veel potentie”, vertelt zijn trainer enthousiast. “Hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf. Het is een jonge jongen die vooral eerst minuten moet maken in Jong Ajax, want hij heeft nog geen volledige wedstrijden kunnen spelen. Het is wel een jongen die het verschil maakt. Hij heeft een individuele actie, kan zowel buitenom als binnendoor passeren en heeft power.”

Ondanks dat Ajax dit seizoen al in de groepsfase van de UEFA Youth League werd uitgeschakeld, was Van Axel Dongen de absolute uitblinker. Als aanvoerder scoorde de aanvaller vier keer, waarmee hij de aandacht van Erik ten Hag trok. Vlak voor de jaarwisseling ging er dan ook een droom in vervulling, toen hij in de TOTO KNVB Beker tegen BVV Barendrecht (4-0 winst) als invaller zijn officiële debuut in Ajax 1 mocht maken.

Met slechts een handvol wedstrijden achter zijn naam voor Jong Ajax, volgde begin dit jaar ook zijn Eredivisie-debuut. Van Axel Dongen loste tijdens de comfortabele 0-3 zege op FC Utrecht in de slotfase Antony af, waarna hij vier dagen later ook zijn basisdebuut in de KNVB Beker beleefde tegen Excelsior Maassluis (9-0 winst).

“Hij is een jongen met een missie, hij weet wat hij wil en is heel bewust van de stappen die hij moet maken”, zegt Heitinga. “Hij traint af en toe ook mee met het eerste elftal, waar je ziet dat hij cognitief wordt uitgedaagd omdat het allemaal nog sneller gaat. Je ziet dat Amourricho een talentvolle speler is. De schijnwerpers staan nu op hem. Uiteindelijk gaat hij op de deur kloppen wanneer hij er klaar voor is. Het allerbelangrijkste is dat hij fit is, inhoud gaat kweken en het verschil gaat maken bij Jong Ajax.”

Door en enkelblessure staat Van Axel Dongen inmiddels sinds begin februari aan de kant. Het talent is echter op de weg terug. De verwachting is dat hij komende week weer de groepstraining zal hervatten. Na het winterse vertrek van David Neres en het misgrijpen van Steven Bergwijn, is Ten Hag op de vleugels naarstig op zoek naar een back-up voor Dusan Tadic en Antony. Het mag gezien de sterke ontwikkeling van Van Axel Dongen geen verrassing heten, mocht Ten Hag tijdens het slot van het seizoen opnieuw een beroep op de talentvolle tiener doen.