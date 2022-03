Vrijdag, 11 Maart 2022

Barcelona richt pijlen op uitblinker van Milan

Arsenal en Lille OSC strijden met elkaar om de handtekening van Michael Olise. De middenvelder van Crystal Palace kwam dit seizoen tot nog toe in 25 officiële wedstrijden tot 4 goals en 8 assists. (Daily Mail)

Internazionale is bereid om na dit seizoen afscheid te nemen van Alexis Sánchez. De aanvaller beschikt nog over een verbintenis tot medio 2023, maar heeft ook een ontsnappingsclausule van vier miljoen euro in zijn contract staan. (Calciomercato)

Barcelona houdt Rafael Leão nauwlettend in de gaten. De aanvaller van AC Milan maakt dit seizoen indruk in de Serie A, zo was hij al goed voor 8 goals en 4 assists in 24 officiële duels. (Sport)

West Ham United gaat vol voor de komst van Gerard Deulofeu. Udinese is bereid om zijn aanvaller voor circa twintig miljoen euro te laten gaan, waardoor een terugkeer in de Premier League tot de mogelijkheden behoort. (Mundo Deportivo)

Napoli is geïnteresseerd in de komst van het Southampton-duo Jan Bednarek en Mohammed Salisu. Tegelijkertijd zal de Italiaanse club de van Manchester United gehuurde Axel Tuanzebe na het seizoen niet definitief inlijven. (Corriere dello Sport)