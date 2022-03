‘Zolang we maar genoeg shirts hebben en een bus om spelers te vervoeren’

Thomas Tuchel blijft rustig onder alle problemen die spelen bij Chelsea en de Duitse manager gebruikt zelfs humor om alles te relativeren bij de Londense club. Chelsea raakt shirtsponsor Three kwijt. Het telecommerk heeft de samenwerking, die de Londense club jaarlijks bijna 50 miljoen euro oplevert, opgeschort in navolging van de sancties die de Britse overheid neemt tegen Roman Abramovich, zo wisten diverse Engelse media donderdag te melden. Men speelde donderdagavond tegen Norwich City (1-3) overigens nog wel gewoon in shirts met Three.

"Ik zag dit allemaal niet aankomen en ik weet ook niet wat er morgen komt", liet Tuchel donderdagavond optekenen in de Engelse media na de overwinning op de hekkensluiter uit de Premier League. "De impact is groot en het nieuws is overweldigend, maar ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Daar hebben wij natuurlijk ook geen invloed op." Om er gelijk met een kwinkslag aan toe te voegen: "Zolang we maar genoeg shirts hebben en een bus om de spelers naar uitwedstrijden te vervoeren, dan staan we op het veld en strijden we voor goede resultaten. Ik ben nog steeds heel gelukkig hier bij Chelsea en ik ben blij dat ik trainer ben van dit elftal", benadrukte de strijdbare Tuchel.

Three, dat sinds 2020 op de shirts van Chelsea staat als '3', maakt zich grote zorgen en wenst voorlopig niet geassocieerd te worden met Chelsea, zo kwam donderdag naar buiten via de Engelse pers. Het telecombedrijf, dat wereldwijd opereert en hoofdkantoor houdt in Hong Kong, heeft de Londenaren dan ook gesommeerd om zijn merknaam van het shirt te halen. Desondanks prijkte de naam van het bedrijf donderdag gewoon op het shirt van the Blues, die dankzij onder meer een doelpunt van Mason Mount eenvoudig wonnen in Norwich.

Donderdagochtend kondigde Boris Johnson aan sancties te nemen tegen Abramovich, de Russische clubeigenaar van Chelsea. De Britse premier zei dat de bezittingen van de multimiljardair worden bevroren en dat hem bovendien een reisverbod wordt opgelegd. Dat geldt overigens ook voor zes andere rijke Russen in het Verenigd Koninkrijk. Het brengt Chelsea in grote problemen. "Sancties die door de Britse regering zijn opgelegd aan Chelsea-eigenaar Roman Abramovich werpen een schaduw over de vele commerciële overeenkomsten van Chelsea", zei Conrad Wiacek, hoofd Sportanalyse bij GlobalData, tegenover de Daily Mail.

Chelsea dreigt met Three een sponsor ter waarde van 47 miljoen euro per seizoen kwijt te raken. Analisten waarschuwen dat het daar waarschijnlijk niet bij zal blijven en dat de schade voor de Engelse topclub veel groter wordt. Ook kledingleverancier Nike, dat jaarlijks 65,5 miljoen euro overmaakt, dreigt de samenwerking op te zeggen. Ook de grote sponsordeal met autoleverancier Hyundai en horlogemaker Hublot, samen goed voor 18 miljoen euro per jaar, staat op de tocht.

Abramovich heeft aangekondigd Chelsea te zullen verkopen, maar dat is door de Britse overheid on-hold gezet. De verkoop kan alleen doorgaan als Abramovich in staat is om aan de Britse regering te bewijzen dat hij niet persoonlijk van de transactie zal profiteren. Chelsea ondervindt meer hinder van de sancties: er mogen geen losse wedstrijdtickets meer verkocht worden en de fanshop blijft gesloten. Alleen seizoenkaarthouders zijn dus voorlopig nog welkom bij thuiswedstrijden. De club is beperkt tot bestedingen van maximaal 24 duizend euro en mag geen transfers doen, ook geen verkopen. Daarnaast mag de club geen nieuwe contracten afsluiten, ook niet met de eigen spelers. Volgens The Telegraph zal Chelsea onder de huidige sancties slechts een paar maanden kunnen voortbestaan zonder in enorme financiële problemen te belanden.