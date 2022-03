Kranten lovend over ‘dartelende uitblinker met korte mouwen’ bij Feyenoord

Vrijdag, 11 maart 2022 om 10:45 • Jordi Tomasowa

Luis Sinisterra was donderdagavond de grote man bij Feyenoord tijdens de 2-5 overwinning op Partizan Belgrado. Mede dankzij een treffer en twee assists van de Colombiaanse vleugelaanvaller lijkt de return in de achtste finale van de Conference League volgende week een formaliteit. De ochtendkranten zijn lovend over het uitstekende optreden van Sinisterra tegen Partizan.

“Luis Sinisterra neemt Feyenoord bij de hand op doelpuntenfestival in Belgrado”, zo luidt de kop van de Volkskrant. Met zijn doorslaggevende rol in de heenwedstrijd vijzelfde de vleugelaanvaller zijn seizoenstotaal op naar 16 doelpunten en 11 assists in 35 wedstrijden. “Que si, que no que Luis Sinisterra’ zongen de 1500 meegereisde Feyenoord-fans, wetende dat niet alleen de kwartfinale, maar ook de grote transferbedragen een stuk dichterbij kwamen.”

“De nog steeds heel jonge (22) Colombiaanse vleugelspits dartelde met zijn korte mouwtjes in de kou van de Servische hoofdstad alsof hij aan een galavoorstelling in de Copa Libertadores bezig was”, schrijft De Telegraaf. “Solerend door de defensie van Partizan en vlot combinerend met zijn medespelers, voor wie hij altijd oog heeft. De koploper van Servië kreeg geen moment grip op hem.”

De Telegraaf heeft vooral lofuitingen over voor het gehele elftal van trainer Arne Slot.

“Partizan ziet sterretjes, de grote show in Belgrado. Nu maakte Feyenoord weer reclame voor de manier waarop het aanvalt, tegenstanders onder druk durft te zetten en met veel zelf opgeleide spelers een eigen stijl creëert.” Dankzij de 2-5 overwinning in Servië staat Feyenoord met één been in de kwartfinales van de Conference League. Volgens het Algemeen Dagblad behoort toernooiwinst tot de mogelijkheden. “Niemand in en rond de Kuip hoeft zich rijk te rekenen, maar als de ploeg straks daadwerkelijk bij de laatste acht van dit toernooi zit, is niets meer uitgesloten.”