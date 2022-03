Financiële positie PSV sterk verbeterd door lening van 30 miljoen

Vrijdag, 11 maart 2022 om 10:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:25

PSV krijgt per direct een lening van maar liefst dertig miljoen euro ter beschikking gesteld, zo meldt de Eindhovense club vrijdag op zijn website. De bedrijven EDCO Eindhoven BV, Frank van Gool, Koninklijke Jumbo Foodgroep BV, Maarten Franken en Royal Swinkels Family Brewers vormen samen het door PSV opgerichte Partnerfonds 2. "Door het kapitaal wordt de financiële positie van PSV sterk verbeterd", voegt de clubleiding daaraan toe in het statement.

"De vijf partners denken op een geweldige manier met PSV mee en zorgen ervoor dat het fundament onder onze club weer verder verstevigd is", jubelt algemeen directeur Toon Gerbrands in een eerste reactie. "Dankzij de betrokkenheid van deze partijen uit de Brainportregio kunnen wij blijven bouwen aan een sterk PSV. Wij verwachten door deze keuze onze concurrentiepositie nationaal en internationaal te versterken. Het bedrag dat PSV ontvangt, wordt door de partijen in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt. Hierdoor is de liquiditeitssituatie en de balanspositie van PSV sterk verbeterd. Over tien jaar begint de aflossingsperiode. Wij kunnen er zelf voor kiezen om daar eerder mee te starten. PSV geeft geen zeggenschap uit handen en blijft volledig baas in eigen huis", aldus de vertrekkende bestuurder.

Medio 2016 stelden Philips, ASML, De Mandemakers Groep, Opportunity Partners en VDL Groep PSV eveneens dertig miljoen euro ter beschikking. Met die miljoenen werden oude leningen geherfinancierd en werd er geïnvesteerd in divserse faciliteiten op Campus De Herdgang. De nieuwe investeringen zijn bedoeld voor de PSV-campus en het Philips Stadion. "Ook biedt het de technische leiding van de club meer mogelijkheden om strategische investeringen op de spelersmarkt te doen, zoals PSV dat in het recente verleden deed met het aantrekken van bijvoorbeeld Noni Madueke en Mauro Júnior. Het geld is niet bedoeld om te investeren in directe versterkingen voor het eerste elftal", zo benadrukt de PSV-leiding.